https://ria.ru/20220609/moldaviya-1794409396.html
У Молдавии нет плана по вступлению в ЕС, заявил бывший президент страны
У Молдавии нет плана по вступлению в ЕС, заявил бывший президент страны - РИА Новости, 09.06.2022
У Молдавии нет плана по вступлению в ЕС, заявил бывший президент страны
У руководства Молдавии нет конкретного плана по вступлению в Евросоюз, заявил в четверг экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:45
2022-06-09T20:45
2022-06-09T20:45
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КИШИНЕВ, 9 июня – РИА Новости. У руководства Молдавии нет конкретного плана по вступлению в Евросоюз, заявил в четверг экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин.Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая."Когда я говорю о руководстве страны, я имею ввиду правительство, парламент, президента. У них нет конкретных проектов по вступлению в Евросоюз. А проекты не нужно выдумывать. Не мы первые вступаем, ни в кандидаты в ЕС, ни в члены Евросоюза. Там уже 28 стран, можно взять за основу любой из их проектов. А не придумывать велосипед", - сказал Воронин в эфире кишиневского телеканала TVC 21.Экс-президент также добавил, что сам лично выступает против такой интеграции страны."Лично я против такой конструкции как Евросоюз. Потому что вступая туда, страны теряют часть своего суверенитета. Молдавия также потеряет часть своего суверенитета", - сказал Воронин.
https://ria.ru/20220609/evroparlament-1794352075.html
https://ria.ru/20220531/moldaviya-1791801373.html
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в мире, майя санду, люксембург (округ), грузия, молдавия, евросоюз
У Молдавии нет плана по вступлению в ЕС, заявил бывший президент страны
Экс-президент Молдавии Воронин: у молдавских властей нет четкого плана по вступлению в ЕС
КИШИНЕВ, 9 июня – РИА Новости. У руководства Молдавии нет конкретного плана по вступлению в Евросоюз, заявил в четверг экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин.
Президент Молдавии Майя Санду
подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге
передал главам МИД Грузии
и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС
. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
"Когда я говорю о руководстве страны, я имею ввиду правительство, парламент, президента. У них нет конкретных проектов по вступлению в Евросоюз. А проекты не нужно выдумывать. Не мы первые вступаем, ни в кандидаты в ЕС, ни в члены Евросоюза. Там уже 28 стран, можно взять за основу любой из их проектов. А не придумывать велосипед", - сказал Воронин в эфире кишиневского телеканала TVC 21.
Экс-президент также добавил, что сам лично выступает против такой интеграции страны.
"Лично я против такой конструкции как Евросоюз. Потому что вступая туда, страны теряют часть своего суверенитета. Молдавия также потеряет часть своего суверенитета", - сказал Воронин.