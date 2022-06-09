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Воробьев: ключевая задача властей Подмосковья — модернизация летних лагерей - РИА Новости, 09.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220609/modernizatsiya-1794218002.html
Воробьев: ключевая задача властей Подмосковья — модернизация летних лагерей
Воробьев: ключевая задача властей Подмосковья — модернизация летних лагерей - РИА Новости, 09.06.2022
Воробьев: ключевая задача властей Подмосковья — модернизация летних лагерей
Ключевая задача властей — регулярная модернизация летних лагерей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:31
2022-06-09T12:31
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
дети
отдых
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ключевая задача властей — регулярная модернизация летних лагерей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Спрос большой, особенно в этом году, на детский отдых. Здесь ключевая задача – постоянная, регулярная модернизация летних лагерей, как по форме, так и по содержанию, интересные программы, чтобы ребенку хотелось туда ехать и знакомиться, и узнавать что-то новое и полезное для его жизни", - сказал Воробьёв в эфире радио Sputnik.Он отметил, что работа ведётся вместе с частным бизнесом, и результаты этой деятельности заметят как дети, так и их родители или опекуны.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, дети, отдых
12:31 09.06.2022
 

Воробьев: ключевая задача властей Подмосковья — модернизация летних лагерей

© РИА Новости / Константин ЧалабовДетский отдых в летнем оздоровительном лагере
Детский отдых в летнем оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Детский отдых в летнем оздоровительном лагере . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ключевая задача властей — регулярная модернизация летних лагерей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Спрос большой, особенно в этом году, на детский отдых. Здесь ключевая задача – постоянная, регулярная модернизация летних лагерей, как по форме, так и по содержанию, интересные программы, чтобы ребенку хотелось туда ехать и знакомиться, и узнавать что-то новое и полезное для его жизни", - сказал Воробьёв в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что работа ведётся вместе с частным бизнесом, и результаты этой деятельности заметят как дети, так и их родители или опекуны.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 16:19Новости Подмосковья
Воробьев: детский отдых в лагерях Подмосковья должен быть на уровне
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДетиОтдых
 
 
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