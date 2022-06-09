https://ria.ru/20220609/modernizatsiya-1794218002.html

Воробьев: ключевая задача властей Подмосковья — модернизация летних лагерей

Воробьев: ключевая задача властей Подмосковья — модернизация летних лагерей - РИА Новости, 09.06.2022

Воробьев: ключевая задача властей Подмосковья — модернизация летних лагерей

Ключевая задача властей — регулярная модернизация летних лагерей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:31

2022-06-09T12:31

2022-06-09T12:31

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

дети

отдых

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ключевая задача властей — регулярная модернизация летних лагерей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Спрос большой, особенно в этом году, на детский отдых. Здесь ключевая задача – постоянная, регулярная модернизация летних лагерей, как по форме, так и по содержанию, интересные программы, чтобы ребенку хотелось туда ехать и знакомиться, и узнавать что-то новое и полезное для его жизни", - сказал Воробьёв в эфире радио Sputnik.Он отметил, что работа ведётся вместе с частным бизнесом, и результаты этой деятельности заметят как дети, так и их родители или опекуны.

https://ria.ru/20220523/podmoskove-1790203054.html

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Алёна Пава

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, дети, отдых