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Воробьев: ключевая задача властей Подмосковья — модернизация летних лагерей
Воробьев: ключевая задача властей Подмосковья — модернизация летних лагерей - РИА Новости, 09.06.2022
Воробьев: ключевая задача властей Подмосковья — модернизация летних лагерей
Ключевая задача властей — регулярная модернизация летних лагерей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:31
2022-06-09T12:31
2022-06-09T12:31
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
дети
отдых
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ключевая задача властей — регулярная модернизация летних лагерей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Спрос большой, особенно в этом году, на детский отдых. Здесь ключевая задача – постоянная, регулярная модернизация летних лагерей, как по форме, так и по содержанию, интересные программы, чтобы ребенку хотелось туда ехать и знакомиться, и узнавать что-то новое и полезное для его жизни", - сказал Воробьёв в эфире радио Sputnik.Он отметил, что работа ведётся вместе с частным бизнесом, и результаты этой деятельности заметят как дети, так и их родители или опекуны.
https://ria.ru/20220523/podmoskove-1790203054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, дети, отдых