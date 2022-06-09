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Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие - РИА Новости, 09.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220609/moda-1794181283.html
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие - РИА Новости, 09.06.2022
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов. Они поступили из 79 городов России, сообщается на официальном портале мэра... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:58
2022-06-09T10:58
культура
новости культуры
наталья сергунина
москва
зарядье
мода
одежда
стиль жизни
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов. Они поступили из 79 городов России, сообщается на официальном портале мэра Москвы."Зарядье" станет центральной площадкой Недели моды. Там коллекции представят порядка 120 дизайнеров. Их отобрал экспертный совет. В него вошли главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, крупнейших торговых онлайн-площадок, культурных учреждений, организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты, байеры и другие.Остальные участники презентуют свои работы на других площадках в знаковых точках города, например на ВДНХ или Тверской площади.Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня.
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новости культуры, наталья сергунина, москва, зарядье, мода, одежда, стиль жизни, бренды
10:58 09.06.2022
 
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие

Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМодели демонстрируют одежду на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
Модели демонстрируют одежду на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов. Они поступили из 79 городов России, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"По итогам рассмотрения представителей фешен-индустрии пригласили презентовать свои бренды на разных городских площадках", — говорит заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Зарядье" станет центральной площадкой Недели моды. Там коллекции представят порядка 120 дизайнеров. Их отобрал экспертный совет. В него вошли главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, крупнейших торговых онлайн-площадок, культурных учреждений, организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты, байеры и другие.
Остальные участники презентуют свои работы на других площадках в знаковых точках города, например на ВДНХ или Тверской площади.
Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня.
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КультураНовости культурыНаталья СергунинаМоскваЗарядьемодаОдеждаСтиль жизниБренды
 
 
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