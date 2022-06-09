https://ria.ru/20220609/moda-1794181283.html

Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие

Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие - РИА Новости, 09.06.2022

Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие

Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов. Они поступили из 79 городов России, сообщается на официальном портале мэра... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:58

2022-06-09T10:58

2022-06-09T10:58

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов. Они поступили из 79 городов России, сообщается на официальном портале мэра Москвы."Зарядье" станет центральной площадкой Недели моды. Там коллекции представят порядка 120 дизайнеров. Их отобрал экспертный совет. В него вошли главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, крупнейших торговых онлайн-площадок, культурных учреждений, организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты, байеры и другие.Остальные участники презентуют свои работы на других площадках в знаковых точках города, например на ВДНХ или Тверской площади.Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня.

https://ria.ru/20220605/moda-1792857225.html

москва

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, наталья сергунина, москва, зарядье, мода, одежда, стиль жизни, бренды