https://ria.ru/20220609/moda-1794181283.html
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие - РИА Новости, 09.06.2022
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов. Они поступили из 79 городов России, сообщается на официальном портале мэра... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:58
2022-06-09T10:58
2022-06-09T10:58
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наталья сергунина
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зарядье
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стиль жизни
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов. Они поступили из 79 городов России, сообщается на официальном портале мэра Москвы."Зарядье" станет центральной площадкой Недели моды. Там коллекции представят порядка 120 дизайнеров. Их отобрал экспертный совет. В него вошли главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, крупнейших торговых онлайн-площадок, культурных учреждений, организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты, байеры и другие.Остальные участники презентуют свои работы на других площадках в знаковых точках города, например на ВДНХ или Тверской площади.Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, наталья сергунина, москва, зарядье, мода, одежда, стиль жизни, бренды
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок на участие
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Оргкомитет Московской недели моды проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов. Они поступили из 79 городов России, сообщается
на официальном портале мэра Москвы.
"По итогам рассмотрения представителей фешен-индустрии пригласили презентовать свои бренды на разных городских площадках", — говорит заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Зарядье" станет центральной площадкой Недели моды. Там коллекции представят порядка 120 дизайнеров. Их отобрал экспертный совет. В него вошли главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, крупнейших торговых онлайн-площадок, культурных учреждений, организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты, байеры и другие.
Остальные участники презентуют свои работы на других площадках в знаковых точках города, например на ВДНХ или Тверской площади.
Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня.