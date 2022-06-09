https://ria.ru/20220609/mitingi-1794311537.html

Поправки к закону об иноагентах предполагают ограничения по месту митингов

Поправки к закону об иноагентах предполагают ограничения по месту митингов - РИА Новости, 09.06.2022

Поправки к закону об иноагентах предполагают ограничения по месту митингов

Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах, предлагает запретить митинги и демонстрации на... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:58

2022-06-09T15:58

2022-06-09T16:01

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах, предлагает запретить митинги и демонстрации на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках и в других местах, проект доступен в думской электронной базе."К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся: здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней", - отмечается там.Также предлагается запретить митинговать на территории органов публичной власти, объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование, электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения, и водоотведения, сетей газоснабжения.То же самое касается культовых сооружений, в том числе, принадлежащих религиозным организациям.

https://ria.ru/20220609/inoagenty-1794293392.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, политика