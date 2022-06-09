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Поправки к закону об иноагентах предполагают ограничения по месту митингов - РИА Новости, 09.06.2022
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Поправки к закону об иноагентах предполагают ограничения по месту митингов
Поправки к закону об иноагентах предполагают ограничения по месту митингов - РИА Новости, 09.06.2022
Поправки к закону об иноагентах предполагают ограничения по месту митингов
Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах, предлагает запретить митинги и демонстрации на... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:58
2022-06-09T16:01
госдума рф
россия
политика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах, предлагает запретить митинги и демонстрации на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках и в других местах, проект доступен в думской электронной базе."К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся: здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней", - отмечается там.Также предлагается запретить митинговать на территории органов публичной власти, объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование, электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения, и водоотведения, сетей газоснабжения.То же самое касается культовых сооружений, в том числе, принадлежащих религиозным организациям.
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госдума рф, россия, политика
15:58 09.06.2022 (обновлено: 16:01 09.06.2022)
 
Поправки к закону об иноагентах предполагают ограничения по месту митингов

Поправки к закону об иноагентах предполагают запретить митинги в аэропортах и больницах

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании в Государственной думе
Депутаты на пленарном заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Депутаты на пленарном заседании в Государственной думе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах, предлагает запретить митинги и демонстрации на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках и в других местах, проект доступен в думской электронной базе.
"К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся: здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней", - отмечается там.
Также предлагается запретить митинговать на территории органов публичной власти, объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование, электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения, и водоотведения, сетей газоснабжения.
То же самое касается культовых сооружений, в том числе, принадлежащих религиозным организациям.
Московский колледж - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 15:25
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать
 
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