https://ria.ru/20220609/memorial-1794425769.html

Посольство в Литве возмутило решение снести мемориал советским воинам

Посольство в Литве возмутило решение снести мемориал советским воинам - РИА Новости, 09.06.2022

Посольство в Литве возмутило решение снести мемориал советским воинам

Посольство России в Литве назвало "кощунственным и варварским" решение вильнюсского горсовета о сносе мемориала советским воинам на крупнейшем захоронении... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T22:20

2022-06-09T22:20

2022-06-09T22:24

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посольство России в Литве назвало "кощунственным и варварским" решение вильнюсского горсовета о сносе мемориала советским воинам на крупнейшем захоронении освободителей Литвы. Вильнюсский городской совет в среду принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. В мае мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса."Решение Вильнюсского самоуправления демонтировать шесть гранитных стел, изображающих советских воинов разных родов войск и являющихся центральным элементом мемориального комплекса на Антакальнисском кладбище, иначе как кощунственным и варварским назвать нельзя. Рука поднялась на святое! Ведь в том числе и под этими монументами покоятся останки свыше трех тысяч красноармейцев, погибших в боях с нацистами в июле 1944 года при освобождении столицы Литвы. То есть обозначено стремление снести могильные памятники! Это гнусное действо – не что иное, как концентрация и обнажение зла действующего литовского политического режима", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.По мнению посольства, данная провокация полностью вписывается и в курс литовских властей, "который направлен на манипулирование историей Великой Отечественной войны, искоренение памяти о героическом подвиге советских воинов, изгнавших с литовской земли фашистских захватчиков и отвоевавших для литовского народа пространства, где сейчас живут и растят детей его новые поколения". "Жить на землях, добытых кровью и потом советских солдат, а затем корежить могилы этих солдат – это в духе той властной элиты, сложившейся в Литве за последние тридцать лет", - отметили в посольстве.Дипмиссия призвала членов литовских самоуправлений и власти в целом прекратить поддерживать "порочную" практику сноса солдатских скульптур и обелисков с захоронений советских воинов, расположенных на территории Литвы. "Подобные решения не являются цивилизованными. Задумайтесь, какую память о себе вы оставите потомкам! Не покрывайте себя позором, в том числе в глазах будущих поколений литовского народа, который, не сомневаемся, по достоинству оценит происходящее сейчас", - подчеркнули в посольстве.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220604/pamyatniki-1793168505.html

https://ria.ru/20220604/mariupol-1793145595.html

https://ria.ru/20220607/pamyatniki-1793791925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ремигиюс шимашюс, сергей лавров, литва, россия, вильнюс