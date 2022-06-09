https://ria.ru/20220609/medved-1794182196.html

В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой

В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой - РИА Новости, 09.06.2022

В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой

Уголовное дело грозит людям, которые взорвали медведя, предположительно, в Якутии, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экологии,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:00

2022-06-09T11:00

2022-06-09T11:00

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Уголовное дело грозит людям, которые взорвали медведя, предположительно, в Якутии, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Так там отреагировали на публикацию в социальных сетях видео, на котором, вероятно, вахтовики на севере Якутии убивают дикого медведя – зверя заманивают к заминированной кастрюле с едой и дистанционно взрывают."В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления по пункту "б" части 1 статьи 258 УК РФ, то есть применение взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, а также по статье 245 УК РФ, жестокое обращение с животным. МВД будет заниматься, вопрос браконьерства", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220609/dtp-1794145431.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), происшествия