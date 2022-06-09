https://ria.ru/20220609/medved-1794182196.html
В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой
В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой - РИА Новости, 09.06.2022
В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой
Уголовное дело грозит людям, которые взорвали медведя, предположительно, в Якутии, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экологии,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:00
2022-06-09T11:00
2022-06-09T11:00
республика саха (якутия)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЯКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Уголовное дело грозит людям, которые взорвали медведя, предположительно, в Якутии, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Так там отреагировали на публикацию в социальных сетях видео, на котором, вероятно, вахтовики на севере Якутии убивают дикого медведя – зверя заманивают к заминированной кастрюле с едой и дистанционно взрывают."В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления по пункту "б" части 1 статьи 258 УК РФ, то есть применение взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, а также по статье 245 УК РФ, жестокое обращение с животным. МВД будет заниматься, вопрос браконьерства", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220609/dtp-1794145431.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), происшествия
В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой
В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой, им грозит уголовное дело