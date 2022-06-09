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В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой - РИА Новости, 09.06.2022
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В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой
В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой - РИА Новости, 09.06.2022
В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой
Уголовное дело грозит людям, которые взорвали медведя, предположительно, в Якутии, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экологии,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:00
2022-06-09T11:00
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Уголовное дело грозит людям, которые взорвали медведя, предположительно, в Якутии, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Так там отреагировали на публикацию в социальных сетях видео, на котором, вероятно, вахтовики на севере Якутии убивают дикого медведя – зверя заманивают к заминированной кастрюле с едой и дистанционно взрывают."В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления по пункту "б" части 1 статьи 258 УК РФ, то есть применение взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, а также по статье 245 УК РФ, жестокое обращение с животным. МВД будет заниматься, вопрос браконьерства", - отметили в пресс-службе.
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республика саха (якутия), происшествия
11:00 09.06.2022
 
В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой

В Якутии вахтовики подорвали медведя взрывчаткой, им грозит уголовное дело

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Уголовное дело грозит людям, которые взорвали медведя, предположительно, в Якутии, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Так там отреагировали на публикацию в социальных сетях видео, на котором, вероятно, вахтовики на севере Якутии убивают дикого медведя – зверя заманивают к заминированной кастрюле с едой и дистанционно взрывают.
"В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления по пункту "б" части 1 статьи 258 УК РФ, то есть применение взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, а также по статье 245 УК РФ, жестокое обращение с животным. МВД будет заниматься, вопрос браконьерства", - отметили в пресс-службе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
08:21
Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области
 
Республика Саха (Якутия)Происшествия
 
 
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