https://ria.ru/20220609/mcdonalds-1794155408.html

В Сибири с ресторанов McDonald's начали снимать вывески

В Сибири с ресторанов McDonald's начали снимать вывески - РИА Новости, 09.06.2022

В Сибири с ресторанов McDonald's начали снимать вывески

Рабочие начали снимать вывески с работающих в Сибири ресторанов сети McDonald's, которая сообщала о намерении открыться с 12 июня под новым брендом, передает... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:25

2022-06-09T09:25

2022-06-09T09:25

новосибирск

томск

макдоналдс

mcdonald's corporation

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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Рабочие начали снимать вывески с работающих в Сибири ресторанов сети McDonald's, которая сообщала о намерении открыться с 12 июня под новым брендом, передает корреспондент РИА Новости.В четверг буквы "Макдоналдс" демонтировали в Новосибирске со здания по Красному проспекту, 88, в ближайшее время рабочие планируют убрать и знаменитый логотип компании – золотые арки. Также вывески убрали еще с нескольких ресторанов сети в городе, хотя они принимают посетителей в обычном режиме.Между тем, в социальных сетях появились фотографии с демонтажем логотипа McDonald's на улице Красноармейской в Томске.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор - владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20220608/mcdonalds-1794010937.html

новосибирск

томск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирск, томск, макдоналдс, mcdonald's corporation