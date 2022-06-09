В Сибири с ресторанов McDonald's начали снимать вывески
В Новосибирске и Томске с работающих ресторанов McDonald's начали снимать вывески
Вывеска на ресторане "Макдоналдс". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Рабочие начали снимать вывески с работающих в Сибири ресторанов сети McDonald's, которая сообщала о намерении открыться с 12 июня под новым брендом, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг буквы "Макдоналдс" демонтировали в Новосибирске со здания по Красному проспекту, 88, в ближайшее время рабочие планируют убрать и знаменитый логотип компании – золотые арки. Также вывески убрали еще с нескольких ресторанов сети в городе, хотя они принимают посетителей в обычном режиме.
Между тем, в социальных сетях появились фотографии с демонтажем логотипа McDonald's на улице Красноармейской в Томске.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.
Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор - владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе компании.