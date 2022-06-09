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В Сибири с ресторанов McDonald's начали снимать вывески - РИА Новости, 09.06.2022
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В Сибири с ресторанов McDonald's начали снимать вывески
В Сибири с ресторанов McDonald's начали снимать вывески - РИА Новости, 09.06.2022
В Сибири с ресторанов McDonald's начали снимать вывески
Рабочие начали снимать вывески с работающих в Сибири ресторанов сети McDonald's, которая сообщала о намерении открыться с 12 июня под новым брендом, передает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:25
2022-06-09T09:25
новосибирск
томск
макдоналдс
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Рабочие начали снимать вывески с работающих в Сибири ресторанов сети McDonald's, которая сообщала о намерении открыться с 12 июня под новым брендом, передает корреспондент РИА Новости.В четверг буквы "Макдоналдс" демонтировали в Новосибирске со здания по Красному проспекту, 88, в ближайшее время рабочие планируют убрать и знаменитый логотип компании – золотые арки. Также вывески убрали еще с нескольких ресторанов сети в городе, хотя они принимают посетителей в обычном режиме.Между тем, в социальных сетях появились фотографии с демонтажем логотипа McDonald's на улице Красноармейской в Томске.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор - владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20220608/mcdonalds-1794010937.html
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новосибирск, томск, макдоналдс, mcdonald's corporation
09:25 09.06.2022
 
В Сибири с ресторанов McDonald's начали снимать вывески

В Новосибирске и Томске с работающих ресторанов McDonald's начали снимать вывески

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВывеска на ресторане "Макдоналдс"
Вывеска на ресторане Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вывеска на ресторане "Макдоналдс". Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Рабочие начали снимать вывески с работающих в Сибири ресторанов сети McDonald's, которая сообщала о намерении открыться с 12 июня под новым брендом, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг буквы "Макдоналдс" демонтировали в Новосибирске со здания по Красному проспекту, 88, в ближайшее время рабочие планируют убрать и знаменитый логотип компании – золотые арки. Также вывески убрали еще с нескольких ресторанов сети в городе, хотя они принимают посетителей в обычном режиме.
Между тем, в социальных сетях появились фотографии с демонтажем логотипа McDonald's на улице Красноармейской в Томске.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.
Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 15:08
Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт вакансий
Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор - владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе компании.
 
НовосибирскТомскМакдоналдсMcDonald's Corporation
 
 
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