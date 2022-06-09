https://ria.ru/20220609/lufthansa-1794298815.html

Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала

Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала - РИА Новости, 09.06.2022

Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила около 900 рейсов внутри Германии и Европы в июле в связи с нехваткой персонала, сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:33

2022-06-09T15:33

2022-06-09T15:58

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила около 900 рейсов внутри Германии и Европы в июле в связи с нехваткой персонала, сообщило агентство Блумберг.Отмечается, что отмененные рейсы, которые были намечены на все пятницы, субботы и воскресенья июля, "составляют около 5% типичной пропускной способности авиакомпании в выходные дни".Как сообщили в Lufthansa, в настоящее время "вся авиационная отрасль, особенно в Европе", испытывает трудности из-за "нехватки персонала". "Это касается аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний", - отметили в авиакомпании.Подчеркивается, что аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания сократили рабочие места во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и сейчас пытаются нанять новых сотрудников.

https://ria.ru/20220608/zabastovka-1794093519.html

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в мире, lufthansa , германия, новости - туризм