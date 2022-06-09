https://ria.ru/20220609/lufthansa-1794298815.html
Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала
Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала - РИА Новости, 09.06.2022
Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала
Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила около 900 рейсов внутри Германии и Европы в июле в связи с нехваткой персонала, сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:33
2022-06-09T15:33
2022-06-09T15:58
в мире
lufthansa
германия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564144924_0:0:2884:1622_1920x0_80_0_0_8387cca49c3df0dcfa916f1d634c46b3.jpg
МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила около 900 рейсов внутри Германии и Европы в июле в связи с нехваткой персонала, сообщило агентство Блумберг.Отмечается, что отмененные рейсы, которые были намечены на все пятницы, субботы и воскресенья июля, "составляют около 5% типичной пропускной способности авиакомпании в выходные дни".Как сообщили в Lufthansa, в настоящее время "вся авиационная отрасль, особенно в Европе", испытывает трудности из-за "нехватки персонала". "Это касается аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний", - отметили в авиакомпании.Подчеркивается, что аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания сократили рабочие места во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и сейчас пытаются нанять новых сотрудников.
https://ria.ru/20220608/zabastovka-1794093519.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564144924_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_b7c4fe298fb06849230e68a97d48380b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, lufthansa , германия, новости - туризм
15:33 09.06.2022 (обновлено: 15:58 09.06.2022)
Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала
Bloomberg: немецкая Lufthansa отменила около 900 рейсов из-за нехватки персонала