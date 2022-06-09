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Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала - РИА Новости, 09.06.2022
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Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала
Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала - РИА Новости, 09.06.2022
Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала
Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила около 900 рейсов внутри Германии и Европы в июле в связи с нехваткой персонала, сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:33
2022-06-09T15:58
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила около 900 рейсов внутри Германии и Европы в июле в связи с нехваткой персонала, сообщило агентство Блумберг.Отмечается, что отмененные рейсы, которые были намечены на все пятницы, субботы и воскресенья июля, "составляют около 5% типичной пропускной способности авиакомпании в выходные дни".Как сообщили в Lufthansa, в настоящее время "вся авиационная отрасль, особенно в Европе", испытывает трудности из-за "нехватки персонала". "Это касается аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний", - отметили в авиакомпании.Подчеркивается, что аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания сократили рабочие места во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и сейчас пытаются нанять новых сотрудников.
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в мире, lufthansa , германия, новости - туризм
15:33 09.06.2022 (обновлено: 15:58 09.06.2022)
 
Немецкая авиакомпания отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала

Bloomberg: немецкая Lufthansa отменила около 900 рейсов из-за нехватки персонала

© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила около 900 рейсов внутри Германии и Европы в июле в связи с нехваткой персонала, сообщило агентство Блумберг.
Отмечается, что отмененные рейсы, которые были намечены на все пятницы, субботы и воскресенья июля, "составляют около 5% типичной пропускной способности авиакомпании в выходные дни".
Как сообщили в Lufthansa, в настоящее время "вся авиационная отрасль, особенно в Европе", испытывает трудности из-за "нехватки персонала". "Это касается аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний", - отметили в авиакомпании.
Подчеркивается, что аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания сократили рабочие места во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и сейчас пытаются нанять новых сотрудников.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 19:07
В Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене рейсов
 
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