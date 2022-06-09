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В Стаханове мирные жители оказались под завалами после обстрела - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/lnr-1794211002.html
В Стаханове мирные жители оказались под завалами после обстрела
В Стаханове мирные жители оказались под завалами после обстрела - РИА Новости, 09.06.2022
В Стаханове мирные жители оказались под завалами после обстрела
МЧС Луганской Народной Республики ведет разбор завалов в Стаханове, где после обстрела остаются люди, сообщили в штабе обороны ЛНР. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:13
2022-06-09T14:07
в мире
стаханов
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. МЧС Луганской Народной Республики ведет разбор завалов в Стаханове, где после обстрела остаются люди, сообщили в штабе обороны ЛНР."В результате обстрела Стаханова произошло обрушение двух верхних этажей жилого дома. Под завалами находятся люди. Силами МЧС ЛНР производится разбор завалов по адресам", - сообщили журналистам в штабе.Также в штабе отметили, что в результате утреннего обстрела Стаханова обесточены 3,5 тысячи абонентов, еще 18 остались без газа."В результате утреннего обстрела Стаханова пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Обесточены 3500 абонентов. Без газоснабжения остались 18 абонентов", - сообщили журналистам в штабе.
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стаханов
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Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР
На кадрах РИА Новости последствия украинского ракетного удара по Стаханову в ЛНР. Погибли 2 женщины, еще 2 ранены, перебит газопровод, разрушены жилые дома.
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в мире, стаханов, луганская народная республика
12:13 09.06.2022 (обновлено: 14:07 09.06.2022)
 
В Стаханове мирные жители оказались под завалами после обстрела

Штаб обороны ЛНР: в Стаханове мирные жители оказались под завалами после обстрела

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. МЧС Луганской Народной Республики ведет разбор завалов в Стаханове, где после обстрела остаются люди, сообщили в штабе обороны ЛНР.
"В результате обстрела Стаханова произошло обрушение двух верхних этажей жилого дома. Под завалами находятся люди. Силами МЧС ЛНР производится разбор завалов по адресам", - сообщили журналистам в штабе.
Также в штабе отметили, что в результате утреннего обстрела Стаханова обесточены 3,5 тысячи абонентов, еще 18 остались без газа.
"В результате утреннего обстрела Стаханова пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Обесточены 3500 абонентов. Без газоснабжения остались 18 абонентов", - сообщили журналистам в штабе.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановЛуганская Народная Республика
 
 
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