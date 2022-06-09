https://ria.ru/20220609/lnr-1794211002.html

В Стаханове мирные жители оказались под завалами после обстрела

В Стаханове мирные жители оказались под завалами после обстрела - РИА Новости, 09.06.2022

В Стаханове мирные жители оказались под завалами после обстрела

МЧС Луганской Народной Республики ведет разбор завалов в Стаханове, где после обстрела остаются люди, сообщили в штабе обороны ЛНР. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:13

2022-06-09T12:13

2022-06-09T14:07

в мире

стаханов

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. МЧС Луганской Народной Республики ведет разбор завалов в Стаханове, где после обстрела остаются люди, сообщили в штабе обороны ЛНР."В результате обстрела Стаханова произошло обрушение двух верхних этажей жилого дома. Под завалами находятся люди. Силами МЧС ЛНР производится разбор завалов по адресам", - сообщили журналистам в штабе.Также в штабе отметили, что в результате утреннего обстрела Стаханова обесточены 3,5 тысячи абонентов, еще 18 остались без газа."В результате утреннего обстрела Стаханова пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Обесточены 3500 абонентов. Без газоснабжения остались 18 абонентов", - сообщили журналистам в штабе.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

стаханов

луганская народная республика

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Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР На кадрах РИА Новости последствия украинского ракетного удара по Стаханову в ЛНР. Погибли 2 женщины, еще 2 ранены, перебит газопровод, разрушены жилые дома. 2022-06-09T12:13 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стаханов, луганская народная республика