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Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/lisichansk-1794425044.html
Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска
Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска - РИА Новости, 09.06.2022
Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска
Чеченские спецподразделения в ближайшие дни приступят к освобождению Лисичанска в ЛНР, сообщил в Telegram-канале Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T22:16
2022-06-09T22:28
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
лисичанск
донбасс
украина
россия
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ГРОЗНЫЙ, 9 июн – РИА Новости. Чеченские спецподразделения в ближайшие дни приступят к освобождению Лисичанска в ЛНР, сообщил в Telegram-канале Рамзан Кадыров."Как сообщает Замид Чалаев с места событий, накануне они разгромили формирования теробороны и сил специальных операций Украины в количестве 58 человек. В ближайшие дни наши спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска", - написал глава Чечни.Он выразил уверенность, что в ближайшее время жители Лисичанска будут освобождены "от националистического и бандеровского гнета".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/kadyrov-1793586020.html
лисичанск
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рамзан кадыров, вооруженные силы рф, лисичанск, донбасс, украина, россия
22:16 09.06.2022 (обновлено: 22:28 09.06.2022)
 
Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска

Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска в ближайшие дни

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 июн – РИА Новости. Чеченские спецподразделения в ближайшие дни приступят к освобождению Лисичанска в ЛНР, сообщил в Telegram-канале Рамзан Кадыров.
"Как сообщает Замид Чалаев с места событий, накануне они разгромили формирования теробороны и сил специальных операций Украины в количестве 58 человек. В ближайшие дни наши спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска", - написал глава Чечни.
Он выразил уверенность, что в ближайшее время жители Лисичанска будут освобождены "от националистического и бандеровского гнета".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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﻿Кадыров: спецоперация должна продолжаться до полной отмены санкций
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВооруженные силы РФЛисичанскДонбассУкраинаРоссия
 
 
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