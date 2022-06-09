https://ria.ru/20220609/lisichansk-1794425044.html

Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска

Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска - РИА Новости, 09.06.2022

Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска

Чеченские спецподразделения в ближайшие дни приступят к освобождению Лисичанска в ЛНР, сообщил в Telegram-канале Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T22:16

2022-06-09T22:16

2022-06-09T22:28

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

вооруженные силы рф

лисичанск

донбасс

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137873/80/1378738021_0:213:3031:1917_1920x0_80_0_0_8fd16a4dd236b3a4df49711b95252857.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 июн – РИА Новости. Чеченские спецподразделения в ближайшие дни приступят к освобождению Лисичанска в ЛНР, сообщил в Telegram-канале Рамзан Кадыров."Как сообщает Замид Чалаев с места событий, накануне они разгромили формирования теробороны и сил специальных операций Украины в количестве 58 человек. В ближайшие дни наши спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска", - написал глава Чечни.Он выразил уверенность, что в ближайшее время жители Лисичанска будут освобождены "от националистического и бандеровского гнета".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/kadyrov-1793586020.html

лисичанск

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, вооруженные силы рф, лисичанск, донбасс, украина, россия