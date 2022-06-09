https://ria.ru/20220609/lisichansk-1794425044.html
Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска
Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска - РИА Новости, 09.06.2022
Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска
Чеченские спецподразделения в ближайшие дни приступят к освобождению Лисичанска в ЛНР, сообщил в Telegram-канале Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T22:16
2022-06-09T22:16
2022-06-09T22:28
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
лисичанск
донбасс
украина
россия
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ГРОЗНЫЙ, 9 июн – РИА Новости. Чеченские спецподразделения в ближайшие дни приступят к освобождению Лисичанска в ЛНР, сообщил в Telegram-канале Рамзан Кадыров."Как сообщает Замид Чалаев с места событий, накануне они разгромили формирования теробороны и сил специальных операций Украины в количестве 58 человек. В ближайшие дни наши спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска", - написал глава Чечни.Он выразил уверенность, что в ближайшее время жители Лисичанска будут освобождены "от националистического и бандеровского гнета".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/kadyrov-1793586020.html
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рамзан кадыров, вооруженные силы рф, лисичанск, донбасс, украина, россия
22:16 09.06.2022 (обновлено: 22:28 09.06.2022)
Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска
Кадыров: чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска в ближайшие дни