08:34 09.06.2022 (обновлено: 09:08 09.06.2022)
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли два человека
ДНР: украинские войска ночью обстреляли Красный Лиман, погибли два человека
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Два человека погибли при обстреле Красного Лимана украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли Красный Лиман. В результате ночного обстрела два человека погибли и еще один получил ранения", — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Об освобождении Красного Лимана от ВСУ в российском Минобороны сообщили 28 мая.
Этот город — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.