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Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли два человека - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/liman-1794147003.html
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли два человека
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли два человека - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли два человека
Два человека погибли при обстреле Красного Лимана украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:34
2022-06-09T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Два человека погибли при обстреле Красного Лимана украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Об освобождении Красного Лимана от ВСУ в российском Минобороны сообщили 28 мая.Этот город — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
красный лиман
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в мире, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
08:34 09.06.2022 (обновлено: 09:08 09.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли два человека

ДНР: украинские войска ночью обстреляли Красный Лиман, погибли два человека

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Два человека погибли при обстреле Красного Лимана украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли Красный Лиман. В результате ночного обстрела два человека погибли и еще один получил ранения", — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Об освобождении Красного Лимана от ВСУ в российском Минобороны сообщили 28 мая.
Этот город — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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