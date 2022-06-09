https://ria.ru/20220609/liman-1794147003.html

Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли два человека

Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли два человека - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли два человека

Два человека погибли при обстреле Красного Лимана украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:34

2022-06-09T08:34

2022-06-09T09:08

специальная военная операция на украине

в мире

красный лиман

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Два человека погибли при обстреле Красного Лимана украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Об освобождении Красного Лимана от ВСУ в российском Минобороны сообщили 28 мая.Этот город — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

красный лиман

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины