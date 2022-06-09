https://ria.ru/20220609/lider-1794353536.html

Путин назвал ключевые качества лидера

Путин назвал ключевые качества лидера - РИА Новости, 09.06.2022

Путин назвал ключевые качества лидера

Президент России Владимир Путин назвал ключевые качества лидера: быть фанатом своего дела, уметь проявлять гибкость и оценивать результаты своей работы, а также РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:37

2022-06-09T17:37

2022-06-09T17:37

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ключевые качества лидера: быть фанатом своего дела, уметь проявлять гибкость и оценивать результаты своей работы, а также умение работать в команде.Путин привел в пример супружескую пару физиков Кюри, а также советского физика Игоря Курчатова и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.Вторым качеством Путин назвал умение проявлять гибкость, здраво и объективностей оценивать результаты своей работы и с уважением относиться к людям, вместе с которыми решаешь задачи, которым посвятил свою жизнь.Глава государства отметил, что умение работать в команде является одним из ключевых элементов успеха.

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787015008.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика