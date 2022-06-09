https://ria.ru/20220609/lider-1794353536.html
Путин назвал ключевые качества лидера
Путин назвал ключевые качества лидера - РИА Новости, 09.06.2022
Путин назвал ключевые качества лидера
Президент России Владимир Путин назвал ключевые качества лидера: быть фанатом своего дела, уметь проявлять гибкость и оценивать результаты своей работы, а также РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:37
2022-06-09T17:37
2022-06-09T17:37
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ключевые качества лидера: быть фанатом своего дела, уметь проявлять гибкость и оценивать результаты своей работы, а также умение работать в команде.Путин привел в пример супружескую пару физиков Кюри, а также советского физика Игоря Курчатова и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.Вторым качеством Путин назвал умение проявлять гибкость, здраво и объективностей оценивать результаты своей работы и с уважением относиться к людям, вместе с которыми решаешь задачи, которым посвятил свою жизнь.Глава государства отметил, что умение работать в команде является одним из ключевых элементов успеха.
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787015008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Путин назвал ключевые качества лидера
Президент Путин: лидер должен быть фанатом своего дела и уметь работать в команде
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ключевые качества лидера: быть фанатом своего дела, уметь проявлять гибкость и оценивать результаты своей работы, а также умение работать в команде.
"Это касается всех сфер деятельности и всех сфер жизни, и науки, и чего угодно, и даже образования, и политики. Первое - человек должен быть фанатом своего дела", - сказал он на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Путин привел в пример супружескую пару физиков Кюри, а также советского физика Игоря Курчатова
и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева
.
Вторым качеством Путин назвал умение проявлять гибкость, здраво и объективностей оценивать результаты своей работы и с уважением относиться к людям, вместе с которыми решаешь задачи, которым посвятил свою жизнь.
Глава государства отметил, что умение работать в команде является одним из ключевых элементов успеха.