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Путин пообещал рассмотреть предоставление льгот сотрудникам фармкомпаний - РИА Новости, 09.06.2022
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Путин пообещал рассмотреть предоставление льгот сотрудникам фармкомпаний
Путин пообещал рассмотреть предоставление льгот сотрудникам фармкомпаний - РИА Новости, 09.06.2022
Путин пообещал рассмотреть предоставление льгот сотрудникам фармкомпаний
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность предоставления льгот для сотрудников фармкомпаний, подобных тем, которые были приняты для... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:27
2022-06-09T18:27
экономика
россия
владимир путин
льготы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность предоставления льгот для сотрудников фармкомпаний, подобных тем, которые были приняты для IT-отрасли.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что сотрудники IT-компаний смогут оформить и льготную ипотеку.
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экономика, россия, владимир путин, льготы
18:27 09.06.2022
 
Путин пообещал рассмотреть предоставление льгот сотрудникам фармкомпаний

Путин пообещал рассмотреть возможность предоставления льгот сотрудникам фармкомпаний

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность предоставления льгот для сотрудников фармкомпаний, подобных тем, которые были приняты для IT-отрасли.
"Надо подумать тогда… Если вы сформулируете, что, кроме отсрочки от армии, считаете нужным с точки зрения того, чтобы оказать поддержку, я вам обещаю, мы обязательно посмотрим, проанализируем", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями после просьбы о введении подобных льгот.
Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.
Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что сотрудники IT-компаний смогут оформить и льготную ипотеку.
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