Путин пообещал рассмотреть предоставление льгот сотрудникам фармкомпаний
Путин пообещал рассмотреть возможность предоставления льгот сотрудникам фармкомпаний
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность предоставления льгот для сотрудников фармкомпаний, подобных тем, которые были приняты для IT-отрасли.
"Надо подумать тогда… Если вы сформулируете, что, кроме отсрочки от армии, считаете нужным с точки зрения того, чтобы оказать поддержку, я вам обещаю, мы обязательно посмотрим, проанализируем", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями после просьбы о введении подобных льгот.
Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.
Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что сотрудники IT-компаний смогут оформить и льготную ипотеку.