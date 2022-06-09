https://ria.ru/20220609/lgoty-1794368524.html

Путин пообещал рассмотреть предоставление льгот сотрудникам фармкомпаний

Путин пообещал рассмотреть предоставление льгот сотрудникам фармкомпаний - РИА Новости, 09.06.2022

Путин пообещал рассмотреть предоставление льгот сотрудникам фармкомпаний

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность предоставления льгот для сотрудников фармкомпаний, подобных тем, которые были приняты для... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:27

2022-06-09T18:27

2022-06-09T18:27

экономика

россия

владимир путин

льготы

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность предоставления льгот для сотрудников фармкомпаний, подобных тем, которые были приняты для IT-отрасли.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что сотрудники IT-компаний смогут оформить и льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220530/ipoteka-1791887111.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, льготы