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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 59,5 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 59,5 рубля - РИА Новости, 09.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 59,5 рубля
Рубль в четверг немного потерял к доллару и подрос к евро, американская валюта закрыла торги в районе 59,5 рубля, евро – на уровне в 63,3 рубля, следует из... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:21
2022-06-09T19:21
2022-06-09T19:21
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рубль в четверг немного потерял к доллару и подрос к евро, американская валюта закрыла торги в районе 59,5 рубля, евро – на уровне в 63,3 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 8 копеек, до 59,48 рубля, евро снизился на 29 копеек, до 63,3 рубля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 59,5 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 59,48 рубля, евро снизился до 63,3