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Официальный курс доллара на пятницу составил 58,4 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 58,4 рубля - РИА Новости, 09.06.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 58,4 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,8387 рубля, до 58,3895 рубля, курс евро - на 1,8446, до 62,0934 рубля, следует... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:59
2022-06-09T16:59
2022-06-09T16:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,8387 рубля, до 58,3895 рубля, курс евро - на 1,8446, до 62,0934 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Официальный курс доллара на пятницу составил 58,4 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 58,39 рубля, евро — до 62,09 рубля