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Крым не развивался бы динамично в составе Украины, заявили власти Херсона - РИА Новости, 09.06.2022
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Крым не развивался бы динамично в составе Украины, заявили власти Херсона
Крым не развивался бы динамично в составе Украины, заявили власти Херсона - РИА Новости, 09.06.2022
Крым не развивался бы динамично в составе Украины, заявили власти Херсона
Крым не смог бы достичь столь динамичного развития, если бы остался в составе Украины, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:11
2022-06-09T08:11
республика крым
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Крым не смог бы достичь столь динамичного развития, если бы остался в составе Украины, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Он возглавил делегацию Херсонской области, которая посетила с официальным визитом Крым и приняла участие в международном фестивале "Великое русское слово"."Крым – это сегодня очень высокий уровень развития. Здесь есть понимание того, что здесь великая Россия. Крым за последние восемь лет расцвел. При Украине столь динамичного развития было бы невозможно достичь", - сказал Стремоусов агентству.Он подчеркнул, что ему было приятно видеть в Крыму консолидированную власть, объединенную общей идеей развития полуострова."В Украине эти вещи просто были невозможны, потому что власть продавала интересы государства и наживалась на простых людях", - заявил Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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республика крым, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина
08:11 09.06.2022
 
Крым не развивался бы динамично в составе Украины, заявили власти Херсона

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: Крым не развивался бы динамично в составе Украины

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Крым не смог бы достичь столь динамичного развития, если бы остался в составе Украины, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он возглавил делегацию Херсонской области, которая посетила с официальным визитом Крым и приняла участие в международном фестивале "Великое русское слово".
"Крым – это сегодня очень высокий уровень развития. Здесь есть понимание того, что здесь великая Россия. Крым за последние восемь лет расцвел. При Украине столь динамичного развития было бы невозможно достичь", - сказал Стремоусов агентству.
Он подчеркнул, что ему было приятно видеть в Крыму консолидированную власть, объединенную общей идеей развития полуострова.
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
05:05
Херсонская область готова возобновить железнодорожное сообщение с Крымом
"В Украине эти вещи просто были невозможны, потому что власть продавала интересы государства и наживалась на простых людях", - заявил Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Первые вагоны с зерном, отправленные в Крым со станции Мелитополь
7 июня, 21:12Специальная военная операция на Украине
Из Запорожской области в Крым отправлена первая партия зерна
 
Республика КрымКирилл СтремоусовХерсонская областьРоссияУкраина
 
 
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