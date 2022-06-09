https://ria.ru/20220609/krym-1794144549.html

Крым не развивался бы динамично в составе Украины, заявили власти Херсона

Крым не развивался бы динамично в составе Украины, заявили власти Херсона - РИА Новости, 09.06.2022

Крым не развивался бы динамично в составе Украины, заявили власти Херсона

Крым не смог бы достичь столь динамичного развития, если бы остался в составе Украины, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:11

2022-06-09T08:11

2022-06-09T08:11

республика крым

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Крым не смог бы достичь столь динамичного развития, если бы остался в составе Украины, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Он возглавил делегацию Херсонской области, которая посетила с официальным визитом Крым и приняла участие в международном фестивале "Великое русское слово"."Крым – это сегодня очень высокий уровень развития. Здесь есть понимание того, что здесь великая Россия. Крым за последние восемь лет расцвел. При Украине столь динамичного развития было бы невозможно достичь", - сказал Стремоусов агентству.Он подчеркнул, что ему было приятно видеть в Крыму консолидированную власть, объединенную общей идеей развития полуострова."В Украине эти вещи просто были невозможны, потому что власть продавала интересы государства и наживалась на простых людях", - заявил Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220609/gruzy-1794137734.html

https://ria.ru/20220607/zerno-1793854089.html

республика крым

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина