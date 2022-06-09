Крым не развивался бы динамично в составе Украины, заявили власти Херсона
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: Крым не развивался бы динамично в составе Украины
Вид на город Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Крым не смог бы достичь столь динамичного развития, если бы остался в составе Украины, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он возглавил делегацию Херсонской области, которая посетила с официальным визитом Крым и приняла участие в международном фестивале "Великое русское слово".
Он подчеркнул, что ему было приятно видеть в Крыму консолидированную власть, объединенную общей идеей развития полуострова.
"В Украине эти вещи просто были невозможны, потому что власть продавала интересы государства и наживалась на простых людях", - заявил Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".