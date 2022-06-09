17:35 09.06.2022 (обновлено: 17:40 09.06.2022)
Глава Минприроды назвал решения Арктического совета без России незаконными
Глава Минприроды Козлов назвал решения Арктического совета без России нелегитимными
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Решения Арктического совета без председательствующей в нем России будут лишены легитимности и могут привести к серьезным последствиям, рассказал РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.
"Решение стран-членов Арктического совета возобновить свою работу без участия России, вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Ведь решения, принятые без председательствующей страны, являются нелегитимными и могут привести к серьезным последствиям в решении таких вопросов, как устойчивое развитие Арктического региона, изучение и сохранение биоразнообразия и целостности экосистем, очистки и экологической рекультивации нарушенных земель и акватории Арктики", - сообщил РИА Новости Козлов.
Глава Минприроды напомнил, что Арктика относится к наиболее уязвимым регионам мира. К российскому сектору относится около трети всей площади Арктики и 60% всего арктического побережья, где проживает более половины населения региона, большинство которого составляют коренные малочисленные народы. Также в России обитает примерно 80% всего видового биологического разнообразия Арктики.
Козлов добавил, что Россия придает большое значение развитию сотрудничества между арктическими государствами по защите окружающей среды в Арктике и остается ответственным и надежным партнером в содействии международному развитию.
"Россия рассматривает Арктику как территорию диалога и сотрудничества и заинтересована укреплять международное взаимодействие в этом регионе. В арктическом регионе нет места для конфронтации, поэтому мы выступаем против любых попыток политизировать развитие арктического сотрудничества", - заключил Козлов.
Как отмечалось в распространенном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США, страны намерены ограниченно возобновить работу в совете, "в проектах, не предполагающих участия России". Отмечалось также, что работа совета была приостановлена 3 марта в ответ на российскую спецоперацию на Украине.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав, помимо Канады, входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.