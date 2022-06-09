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В Калифорнии разбился военный конвертоплан
В Калифорнии разбился военный конвертоплан - РИА Новости, 09.06.2022
В Калифорнии разбился военный конвертоплан
Военный конвертоплан V-22 Osprey разбился в американском штате Калифорния, на борту ядерных материалов не было, сообщил РИА Новости представитель корпуса... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T01:02
2022-06-09T01:02
2022-06-09T01:19
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калифорния
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Военный конвертоплан V-22 Osprey разбился в американском штате Калифорния, на борту ядерных материалов не было, сообщил РИА Новости представитель корпуса морской пехоты США.Таким образом, он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что воздушное судно, сочетающее функции самолета и вертолета, перевозило ядерные материалы.Подробностями происшествия, в том числе сведениями о наличии пострадавших, он не располагал.
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в мире, калифорния
01:02 09.06.2022 (обновлено: 01:19 09.06.2022)
В Калифорнии разбился военный конвертоплан
В американском штате Калифорния разбился военный конвертоплан V-22 Osprey
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Военный конвертоплан V-22 Osprey разбился в американском штате Калифорния, на борту ядерных материалов не было, сообщил РИА Новости представитель корпуса морской пехоты США.
Таким образом, он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что воздушное судно, сочетающее функции самолета и вертолета, перевозило ядерные материалы.
"Я могу подтвердить, что V-22 Osprey разбился в Глэмис, штат Калифорния
. На борту не было ядерных материалов", - сказал собеседник агентства.
Подробностями происшествия, в том числе сведениями о наличии пострадавших, он не располагал.