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В Калифорнии разбился военный конвертоплан

В Калифорнии разбился военный конвертоплан - РИА Новости, 09.06.2022

В Калифорнии разбился военный конвертоплан

Военный конвертоплан V-22 Osprey разбился в американском штате Калифорния, на борту ядерных материалов не было, сообщил РИА Новости представитель корпуса... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T01:02

2022-06-09T01:02

2022-06-09T01:19

в мире

калифорния

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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Военный конвертоплан V-22 Osprey разбился в американском штате Калифорния, на борту ядерных материалов не было, сообщил РИА Новости представитель корпуса морской пехоты США.Таким образом, он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что воздушное судно, сочетающее функции самолета и вертолета, перевозило ядерные материалы.Подробностями происшествия, в том числе сведениями о наличии пострадавших, он не располагал.

https://ria.ru/20201130/pentagon-1586607682.html

калифорния

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в мире, калифорния