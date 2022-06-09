https://ria.ru/20220609/kompanii-1794370265.html
Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин
Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин
Многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении, некоторые уже жалеют, что пришлось уйти, но это следствие политики стран, не... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:33
2022-06-09T18:33
2022-06-09T20:06
россия
экономика
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении, некоторые уже жалеют, что пришлось уйти, но это следствие политики стран, не способных принимать суверенные решения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями и стартаперами."В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии
18:33 09.06.2022 (обновлено: 20:06 09.06.2022)
Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин
Путин заявил, что ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом