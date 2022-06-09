Рейтинг@Mail.ru
Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/kompanii-1794370265.html
Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин
Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин
Многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении, некоторые уже жалеют, что пришлось уйти, но это следствие политики стран, не... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:33
2022-06-09T20:06
россия
экономика
владимир путин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_cdea769c4c8cabf4bff32b7f117afe99.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении, некоторые уже жалеют, что пришлось уйти, но это следствие политики стран, не способных принимать суверенные решения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями и стартаперами."В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений", - сказал он.
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3e1ae9480d3fee1d4e9eeda536e937f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии
18:33 09.06.2022 (обновлено: 20:06 09.06.2022)
 
Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин

Путин заявил, что ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении, некоторые уже жалеют, что пришлось уйти, но это следствие политики стран, не способных принимать суверенные решения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями и стартаперами.
"В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений", - сказал он.
Shell объявила о закрытии заправок в России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
Уходя — не уходи. Кто из западных компаний уже возвращался в Россию
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала