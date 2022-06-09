https://ria.ru/20220609/kompanii-1794370265.html

Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин

Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022

Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин

Многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении, некоторые уже жалеют, что пришлось уйти, но это следствие политики стран, не... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:33

2022-06-09T18:33

2022-06-09T20:06

россия

экономика

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении, некоторые уже жалеют, что пришлось уйти, но это следствие политики стран, не способных принимать суверенные решения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями и стартаперами."В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений", - сказал он.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии