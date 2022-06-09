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Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
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Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине
Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине
Исключение романа Льва Толстого "Война и мир" из школьной программы на Украине обеднит школьников, считает советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:45
2022-06-09T12:45
новости культуры
лев толстой (писатель)
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Исключение романа Льва Толстого "Война и мир" из школьной программы на Украине обеднит школьников, считает советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.Ранее замминистра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве окончательно решили исключить из школьной программы роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска."Если это произошло, значит, обеднили себя, потому что это одно из лучших произведений мировой литературы. И если кто-то там посчитал необходимым убрать из программы, значит, они обеднили своих школьников", - сказал Толстой РИА Новости.
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новости культуры, лев толстой (писатель), украина
12:45 09.06.2022
 
Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине

Праправнук Льва Толстого: украинские школьники культурно обеднеют без "Войны и мира"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Исключение романа Льва Толстого "Война и мир" из школьной программы на Украине обеднит школьников, считает советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
Ранее замминистра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве окончательно решили исключить из школьной программы роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска.
"Если это произошло, значит, обеднили себя, потому что это одно из лучших произведений мировой литературы. И если кто-то там посчитал необходимым убрать из программы, значит, они обеднили своих школьников", - сказал Толстой РИА Новости.
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
10:00В мире
Власти Ивано-Франковска запретили публично исполнять песни на русском языке
 
Новости культурыЛев Толстой (писатель)Украина
 
 
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