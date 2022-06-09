https://ria.ru/20220609/kniga-1794225932.html

Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине

Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине - РИА Новости, 09.06.2022

Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине

Исключение романа Льва Толстого "Война и мир" из школьной программы на Украине обеднит школьников, считает советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:45

2022-06-09T12:45

2022-06-09T12:45

новости культуры

лев толстой (писатель)

украина

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Исключение романа Льва Толстого "Война и мир" из школьной программы на Украине обеднит школьников, считает советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.Ранее замминистра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве окончательно решили исключить из школьной программы роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска."Если это произошло, значит, обеднили себя, потому что это одно из лучших произведений мировой литературы. И если кто-то там посчитал необходимым убрать из программы, значит, они обеднили своих школьников", - сказал Толстой РИА Новости.

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украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, лев толстой (писатель), украина