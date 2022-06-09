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Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине
Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине
Исключение романа Льва Толстого "Война и мир" из школьной программы на Украине обеднит школьников, считает советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:45
2022-06-09T12:45
2022-06-09T12:45
новости культуры
лев толстой (писатель)
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Исключение романа Льва Толстого "Война и мир" из школьной программы на Украине обеднит школьников, считает советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.Ранее замминистра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве окончательно решили исключить из школьной программы роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска."Если это произошло, значит, обеднили себя, потому что это одно из лучших произведений мировой литературы. И если кто-то там посчитал необходимым убрать из программы, значит, они обеднили своих школьников", - сказал Толстой РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, лев толстой (писатель), украина
Потомок Толстого оценил исключение "Войны и мира" из программы на Украине
Праправнук Льва Толстого: украинские школьники культурно обеднеют без "Войны и мира"