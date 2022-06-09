https://ria.ru/20220609/klichko-1794291880.html

Кличко стал почетным гражданином Варшавы

Кличко стал почетным гражданином Варшавы - РИА Новости, 09.06.2022

Кличко стал почетным гражданином Варшавы

Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы, сообщает столичная мэрия. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:23

2022-06-09T15:23

2022-06-09T15:23

в мире

виталий кличко

киев

польша

варшава

право и справедливость

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ВАРШАВА, 9 июня – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы, сообщает столичная мэрия.При этом часть депутатов правящей партии Польши "Право и справедливость" отказались участвовать в голосовании. Они не возражали против предоставления почетного гражданства Кличко, но были против кандидатуры Гронкевич-Вальц, которую подозревают в коррупционных преступлениях в сфере недвижимости.Депутаты оппозиционной гражданской коалиции, которых в варшавском городском совете большинство, добились того, чтобы обе кандидатуры утвердили одним голосованием.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794236114.html

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