https://ria.ru/20220609/klichko-1794291880.html
Кличко стал почетным гражданином Варшавы
Кличко стал почетным гражданином Варшавы - РИА Новости, 09.06.2022
Кличко стал почетным гражданином Варшавы
Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы, сообщает столичная мэрия. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:23
2022-06-09T15:23
2022-06-09T15:23
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виталий кличко
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варшава
право и справедливость
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ВАРШАВА, 9 июня – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы, сообщает столичная мэрия.При этом часть депутатов правящей партии Польши "Право и справедливость" отказались участвовать в голосовании. Они не возражали против предоставления почетного гражданства Кличко, но были против кандидатуры Гронкевич-Вальц, которую подозревают в коррупционных преступлениях в сфере недвижимости.Депутаты оппозиционной гражданской коалиции, которых в варшавском городском совете большинство, добились того, чтобы обе кандидатуры утвердили одним голосованием.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794236114.html
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в мире, виталий кличко, киев, польша, варшава, право и справедливость
Кличко стал почетным гражданином Варшавы
Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы