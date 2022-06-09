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Кличко стал почетным гражданином Варшавы - РИА Новости, 09.06.2022
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Кличко стал почетным гражданином Варшавы
Кличко стал почетным гражданином Варшавы - РИА Новости, 09.06.2022
Кличко стал почетным гражданином Варшавы
Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы, сообщает столичная мэрия. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:23
2022-06-09T15:23
в мире
виталий кличко
киев
польша
варшава
право и справедливость
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ВАРШАВА, 9 июня – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы, сообщает столичная мэрия.При этом часть депутатов правящей партии Польши "Право и справедливость" отказались участвовать в голосовании. Они не возражали против предоставления почетного гражданства Кличко, но были против кандидатуры Гронкевич-Вальц, которую подозревают в коррупционных преступлениях в сфере недвижимости.Депутаты оппозиционной гражданской коалиции, которых в варшавском городском совете большинство, добились того, чтобы обе кандидатуры утвердили одним голосованием.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794236114.html
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в мире, виталий кличко, киев, польша, варшава, право и справедливость
15:23 09.06.2022
 
Кличко стал почетным гражданином Варшавы

Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 июня – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы, сообщает столичная мэрия.
"Городской совет Варшавы принял решение о том, что мэру Киева Виталию Кличко и бывшему мэру Варшавы Ханне Гронкевич-Вальц предоставлено почетное гражданство Варшавы", - говорится в сообщении.
При этом часть депутатов правящей партии Польши "Право и справедливость" отказались участвовать в голосовании. Они не возражали против предоставления почетного гражданства Кличко, но были против кандидатуры Гронкевич-Вальц, которую подозревают в коррупционных преступлениях в сфере недвижимости.
Депутаты оппозиционной гражданской коалиции, которых в варшавском городском совете большинство, добились того, чтобы обе кандидатуры утвердили одним голосованием.
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В миреВиталий КличкоКиевПольшаВаршаваПраво и справедливость
 
 
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