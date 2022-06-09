https://ria.ru/20220609/kirkorov-1794184668.html
Филипп Киркоров сыграл Петра I в комедийном сериале
Филипп Киркоров сыграл Петра I в комедийном сериале - РИА Новости, 09.06.2022
Филипп Киркоров сыграл Петра I в комедийном сериале
В "Одноклассниках" прошла премьера сериала о путешествиях Петра Первого, рассказанных на современный лад. Главную роль исполнил Филипп Киркоров, сообщает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:20
2022-06-09T11:20
2022-06-09T11:21
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В "Одноклассниках" прошла премьера сериала о путешествиях Петра Первого, рассказанных на современный лад. Главную роль исполнил Филипп Киркоров, сообщает пресс-служба компании "Базелевс".В частности, в веб-сериале "Петр ведет видеоблог "Распаковка", строит маршрут путешествия в Европу через сервис онлайн-карт, переписывается с Лефортом и Головиным в мессенджерах и даже создает фейковый профайл в соцсетях, чтобы – как и в реальном путешествии – в Европе его никто не узнал".Киркоров признался, что "вживаться в роль было легко, ведь Петр I по сюжету ведет себя практически как любая современная знаменитость: активен в соцсетях, переписывается в личке со своими звездными друзьями, ездит на гастроли". По словам генерального продюсера студии "Базелевс", отвечавшей за производство проекта, Лалы Рустамовой, создатели "попытались пересказать всем известные события так, как до нас это никто не делал". "Показать историю так, как мы следим за настоящим сегодня – через экраны компьютеров и смартфонов, визуальный язык соцсетей и онлайн-пространства. Проект, с одной стороны, сохранил внимание к историческим деталям, а с другой — получил свойственную интернет-культуре ироничность. Нам интересно попробовать изложить таким образом и другие исторические эпизоды", – уточняет Рустамова.
https://ria.ru/20220608/pitt-1794017965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, петр i, европа, базелевс, кино и сериалы, знаменитости, звезды, филипп киркоров, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
11:20 09.06.2022 (обновлено: 11:21 09.06.2022)
Филипп Киркоров сыграл Петра I в комедийном сериале
Филипп Киркоров сыграл Петра I в комедийном сериале о путешествиях российского императора
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В "Одноклассниках" прошла премьера сериала о путешествиях Петра Первого, рассказанных на современный лад. Главную роль исполнил Филипп Киркоров, сообщает пресс-служба компании "Базелевс".
"Легендарные события путешествия российского императора в Европу в проекте пересказаны на современный лад в формате скринлайф – так, как если бы в эпоху Петра существовали компьютеры, соцсети и интернет", — рассказывают в компании.
В частности, в веб-сериале "Петр ведет видеоблог "Распаковка", строит маршрут путешествия в Европу через сервис онлайн-карт, переписывается с Лефортом и Головиным в мессенджерах и даже создает фейковый профайл в соцсетях, чтобы – как и в реальном путешествии – в Европе его никто не узнал".
Киркоров признался, что "вживаться в роль было легко, ведь Петр I по сюжету ведет себя практически как любая современная знаменитость: активен в соцсетях, переписывается в личке со своими звездными друзьями, ездит на гастроли".
"Ну а что касается поразительного внешнего сходства с первым российским императором… Уже много лет за мной закрепился образ и бренд "Петр I", поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора Всероссийского", — говорит артист.
По словам генерального продюсера студии "Базелевс", отвечавшей за производство проекта, Лалы Рустамовой, создатели "попытались пересказать всем известные события так, как до нас это никто не делал".
"Показать историю так, как мы следим за настоящим сегодня – через экраны компьютеров и смартфонов, визуальный язык соцсетей и онлайн-пространства. Проект, с одной стороны, сохранил внимание к историческим деталям, а с другой — получил свойственную интернет-культуре ироничность. Нам интересно попробовать изложить таким образом и другие исторические эпизоды", – уточняет Рустамова.