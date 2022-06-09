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МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения
МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения - РИА Новости, 09.06.2022
МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения
Милитаризация западными странами информационного пространства сильно увеличила угрозу прямого военного столкновения "с непредсказуемыми последствиями", заявил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:25
2022-06-09T18:25
2022-06-09T18:25
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей крутских
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Милитаризация западными странами информационного пространства сильно увеличила угрозу прямого военного столкновения "с непредсказуемыми последствиями", заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.В его высказывании подчеркивается, что в Вашингтоне "осознанно снижают порог боевого применения ИКТ", что вызывает тревогу.
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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей крутских
МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения
В МИД считают, что милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения