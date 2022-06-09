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МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения - РИА Новости, 09.06.2022
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МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения
МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения - РИА Новости, 09.06.2022
МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения
Милитаризация западными странами информационного пространства сильно увеличила угрозу прямого военного столкновения "с непредсказуемыми последствиями", заявил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:25
2022-06-09T18:25
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей крутских
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Милитаризация западными странами информационного пространства сильно увеличила угрозу прямого военного столкновения "с непредсказуемыми последствиями", заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.В его высказывании подчеркивается, что в Вашингтоне "осознанно снижают порог боевого применения ИКТ", что вызывает тревогу.
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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей крутских
18:25 09.06.2022
 
МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения

В МИД считают, что милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Милитаризация западными странами информационного пространства сильно увеличила угрозу прямого военного столкновения "с непредсказуемыми последствиями", заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.
"Милитаризация Западом информационного пространства, попытки превратить его в арену межгосударственного противостояния многократно увеличили угрозу прямого военного столкновения с непредсказуемыми последствиями", - считает Крутских, его заявление размещено на сайте МИД РФ.
В его высказывании подчеркивается, что в Вашингтоне "осознанно снижают порог боевого применения ИКТ", что вызывает тревогу.
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