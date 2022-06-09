https://ria.ru/20220609/kiberprostranstvo-1794367671.html

МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения

МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения - РИА Новости, 09.06.2022

МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения

Милитаризация западными странами информационного пространства сильно увеличила угрозу прямого военного столкновения "с непредсказуемыми последствиями", заявил... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:25

2022-06-09T18:25

2022-06-09T18:25

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей крутских

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Милитаризация западными странами информационного пространства сильно увеличила угрозу прямого военного столкновения "с непредсказуемыми последствиями", заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.В его высказывании подчеркивается, что в Вашингтоне "осознанно снижают порог боевого применения ИКТ", что вызывает тревогу.

https://ria.ru/20220518/ssha-1789221773.html

россия

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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей крутских