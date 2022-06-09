https://ria.ru/20220609/kiberataki-1794354746.html

МИД рассказал о кибератаках из США, Турции, Грузии и с Украины на госорганы

МИД рассказал о кибератаках из США, Турции, Грузии и с Украины на госорганы - РИА Новости, 09.06.2022

МИД рассказал о кибератаках из США, Турции, Грузии и с Украины на госорганы

Хакерские группировки из США, Украины и Грузии совершают кибератаки на госорганы РФ, хранилища данных россиян и иностранцев, в противоправных операциях против... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:40

2022-06-09T17:40

2022-06-09T17:40

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россия

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грузия

rutube

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Хакерские группировки из США, Украины и Грузии совершают кибератаки на госорганы РФ, хранилища данных россиян и иностранцев, в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, заявил директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских."Всего в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные – IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша)", - заявил он."По состоянию на май 2022 года, в скоординированных DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны, в том числе видеохостинг Rutube, на регулярной основе принимали участие свыше 65 тысяч "диванных хакеров" из США, Турции, Грузии, стран ЕС. Ударам подвергаются госучреждения, объекты критической и социальной инфраструктуры, хранилища личных данных наших граждан и иностранцев, проживающих в России", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20220511/kiberataki-1787899188.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, грузия, rutube