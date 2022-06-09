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МИД рассказал о кибератаках из США, Турции, Грузии и с Украины на госорганы - РИА Новости, 09.06.2022
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МИД рассказал о кибератаках из США, Турции, Грузии и с Украины на госорганы
МИД рассказал о кибератаках из США, Турции, Грузии и с Украины на госорганы - РИА Новости, 09.06.2022
МИД рассказал о кибератаках из США, Турции, Грузии и с Украины на госорганы
Хакерские группировки из США, Украины и Грузии совершают кибератаки на госорганы РФ, хранилища данных россиян и иностранцев, в противоправных операциях против... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:40
2022-06-09T17:40
в мире
россия
сша
грузия
rutube
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Хакерские группировки из США, Украины и Грузии совершают кибератаки на госорганы РФ, хранилища данных россиян и иностранцев, в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, заявил директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских."Всего в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные – IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша)", - заявил он."По состоянию на май 2022 года, в скоординированных DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны, в том числе видеохостинг Rutube, на регулярной основе принимали участие свыше 65 тысяч "диванных хакеров" из США, Турции, Грузии, стран ЕС. Ударам подвергаются госучреждения, объекты критической и социальной инфраструктуры, хранилища личных данных наших граждан и иностранцев, проживающих в России", - подчеркнул дипломат.
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сша
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в мире, россия, сша, грузия, rutube
17:40 09.06.2022
 
МИД рассказал о кибератаках из США, Турции, Грузии и с Украины на госорганы

МИД: госорганы подвергаются атакам хакеров из США, Украины, Турции, Грузии и стран ЕС

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКибератака
Кибератака - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Хакерские группировки из США, Украины и Грузии совершают кибератаки на госорганы РФ, хранилища данных россиян и иностранцев, в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, заявил директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.
"Всего в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные – IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша)", - заявил он.
"По состоянию на май 2022 года, в скоординированных DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны, в том числе видеохостинг Rutube, на регулярной основе принимали участие свыше 65 тысяч "диванных хакеров" из США, Турции, Грузии, стран ЕС. Ударам подвергаются госучреждения, объекты критической и социальной инфраструктуры, хранилища личных данных наших граждан и иностранцев, проживающих в России", - подчеркнул дипломат.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 13:43
Россия стала жертвой масштабных кибератак, заявил Песков
 
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