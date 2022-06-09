https://ria.ru/20220609/kiberataka-1794365950.html

Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт

Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт - РИА Новости, 09.06.2022

Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт

Сайт Роспотребнадзора подвергся DoS-атаке, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:19

2022-06-09T18:19

2022-06-09T18:34

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

технологии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сайт Роспотребнадзора подвергся DoS-атаке, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили в ведомстве."Официальный сайт Роспотребнадзора подвергается DoS-атаке. Ведутся работы по возобновлению стабильного доступа к ресурсу", - сообщили журналистам в ведомстве.

https://ria.ru/20220519/ataka-1789488630.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, технологии