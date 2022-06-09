https://ria.ru/20220609/kiberataka-1794365950.html
Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт
Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт - РИА Новости, 09.06.2022
Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт
Сайт Роспотребнадзора подвергся DoS-атаке, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:19
2022-06-09T18:19
2022-06-09T18:34
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
технологии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сайт Роспотребнадзора подвергся DoS-атаке, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили в ведомстве."Официальный сайт Роспотребнадзора подвергается DoS-атаке. Ведутся работы по возобновлению стабильного доступа к ресурсу", - сообщили журналистам в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, технологии
18:19 09.06.2022 (обновлено: 18:34 09.06.2022)
Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт
Роспотребнадзор заявил об атаке на сайт и работах по восстановлению доступа