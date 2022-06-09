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Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт - РИА Новости, 09.06.2022
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Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт
Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт - РИА Новости, 09.06.2022
Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт
Сайт Роспотребнадзора подвергся DoS-атаке, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:19
2022-06-09T18:34
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
технологии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сайт Роспотребнадзора подвергся DoS-атаке, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили в ведомстве."Официальный сайт Роспотребнадзора подвергается DoS-атаке. Ведутся работы по возобновлению стабильного доступа к ресурсу", - сообщили журналистам в ведомстве.
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Кирилл Волков
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, технологии
18:19 09.06.2022 (обновлено: 18:34 09.06.2022)
 
Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт

Роспотребнадзор заявил об атаке на сайт и работах по восстановлению доступа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком
Женщина сидит за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина сидит за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сайт Роспотребнадзора подвергся DoS-атаке, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили в ведомстве.
"Официальный сайт Роспотребнадзора подвергается DoS-атаке. Ведутся работы по возобновлению стабильного доступа к ресурсу", - сообщили журналистам в ведомстве.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:58
В Сбербанке рассказали, из каких стран велась самая мощная хакерская атака
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияТехнологии
 
 
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