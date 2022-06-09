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Националисты заминировали емкости с химикатами на заводе в Авдеевке - РИА Новости, 09.06.2022
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Националисты заминировали емкости с химикатами на заводе в Авдеевке
Националисты заминировали емкости с химикатами на заводе в Авдеевке - РИА Новости, 09.06.2022
Националисты заминировали емкости с химикатами на заводе в Авдеевке
На коксохимическом заводе в Авдеевке украинцы заминировали емкости с токсичными веществами, их хотят подорвать при приближении российских военных, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:44
2022-06-09T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
национальный центр управления обороной рф
международный комитет красного креста (мккк)
оон
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На коксохимическом заводе в Авдеевке украинцы заминировали емкости с токсичными веществами, их хотят подорвать при приближении российских военных, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Авдеевке на территории коксохимического завода (Индустриальный проспект) украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооруженных сил России и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление. По замыслу украинской стороны, данный факт планируется использовать для обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в применении химического оружия", - сказал генерал.Начальник НЦУО предупредил страны Запада, а также ООН, МККК и ОЗХО, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о якобы "злодеяниях русских" в ближайшее время будут широко распространены через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.
россия
авдеевка
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в мире, россия, авдеевка, национальный центр управления обороной рф, международный комитет красного креста (мккк), оон
21:44 09.06.2022
 
Националисты заминировали емкости с химикатами на заводе в Авдеевке

Минобороны: националисты заминировали емкости с токсичными веществами на заводе в Авдеевке

© Народная милиция ДНРВоеннослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
© Народная милиция ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На коксохимическом заводе в Авдеевке украинцы заминировали емкости с токсичными веществами, их хотят подорвать при приближении российских военных, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Авдеевке на территории коксохимического завода (Индустриальный проспект) украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооруженных сил России и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление. По замыслу украинской стороны, данный факт планируется использовать для обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в применении химического оружия", - сказал генерал.
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Начальник НЦУО предупредил страны Запада, а также ООН, МККК и ОЗХО, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о якобы "злодеяниях русских" в ближайшее время будут широко распространены через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаНациональный центр управления обороной РФМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
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