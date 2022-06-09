https://ria.ru/20220609/khimzavod-1794421056.html

Националисты заминировали емкости с химикатами на заводе в Авдеевке

Националисты заминировали емкости с химикатами на заводе в Авдеевке - РИА Новости, 09.06.2022

Националисты заминировали емкости с химикатами на заводе в Авдеевке

На коксохимическом заводе в Авдеевке украинцы заминировали емкости с токсичными веществами, их хотят подорвать при приближении российских военных, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T21:44

2022-06-09T21:44

2022-06-09T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

авдеевка

национальный центр управления обороной рф

международный комитет красного креста (мккк)

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792282789_0:14:1500:858_1920x0_80_0_0_8bfcce9afc7da55d9d73b9d90cc01030.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На коксохимическом заводе в Авдеевке украинцы заминировали емкости с токсичными веществами, их хотят подорвать при приближении российских военных, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Авдеевке на территории коксохимического завода (Индустриальный проспект) украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооруженных сил России и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление. По замыслу украинской стороны, данный факт планируется использовать для обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в применении химического оружия", - сказал генерал.Начальник НЦУО предупредил страны Запада, а также ООН, МККК и ОЗХО, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о якобы "злодеяниях русских" в ближайшее время будут широко распространены через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

россия

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, авдеевка, национальный центр управления обороной рф, международный комитет красного креста (мккк), оон