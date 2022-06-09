https://ria.ru/20220609/kherson-1794304079.html

Почти все силовики оставили Херсон 24-25 февраля, заявил экс-глава подполья

Почти все силовики оставили Херсон 24-25 февраля, заявил экс-глава подполья - РИА Новости, 09.06.2022

Почти все силовики оставили Херсон 24-25 февраля, заявил экс-глава подполья

Херсон в первые два дня российской спецоперации покинули около 90% украинских силовиков, включая командиров, сообщил журналистам экс-начальник отдела кадров... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:40

2022-06-09T15:40

2022-06-09T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

киев

херсонская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273993_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_777368496f32dafd78b8c1658af4cc16.jpg

ХЕРСОН, 9 июня - РИА Новости. Херсон в первые два дня российской спецоперации покинули около 90% украинских силовиков, включая командиров, сообщил журналистам экс-начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по области, руководитель подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.Бондаренко в четверг официально заявил о решении сложить все свои полномочия, мотивируя такой шаг предательством командующего состава украинских войск и руководства в Киеве."Девяносто процентов силовиков уехали из Херсона, в том числе руководители среднего ранга, они все уехали еще 24-25 февраля. Это знает весь Херсон. Люди оказались просто брошены. Семьи, друзья и сослуживцы", - сказал Бондаренко.Экс-начальник отдела кадров теробороны рассказал, что с начала марта он "ушел в подполье", но, увидев происходящее в Херсоне, понял, что сопротивление бесполезно."Российская армия имеет большой потенциал, и сопротивляться - это просто глупо", - сказал он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220609/teroborona-1794301411.html

херсон

киев

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, киев, херсонская область , ситуация в днр и лнр