https://ria.ru/20220609/kherson-1794304079.html
Почти все силовики оставили Херсон 24-25 февраля, заявил экс-глава подполья
Почти все силовики оставили Херсон 24-25 февраля, заявил экс-глава подполья - РИА Новости, 09.06.2022
Почти все силовики оставили Херсон 24-25 февраля, заявил экс-глава подполья
Херсон в первые два дня российской спецоперации покинули около 90% украинских силовиков, включая командиров, сообщил журналистам экс-начальник отдела кадров... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:40
2022-06-09T15:40
2022-06-09T15:44
специальная военная операция на украине
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херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 9 июня - РИА Новости. Херсон в первые два дня российской спецоперации покинули около 90% украинских силовиков, включая командиров, сообщил журналистам экс-начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по области, руководитель подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.Бондаренко в четверг официально заявил о решении сложить все свои полномочия, мотивируя такой шаг предательством командующего состава украинских войск и руководства в Киеве."Девяносто процентов силовиков уехали из Херсона, в том числе руководители среднего ранга, они все уехали еще 24-25 февраля. Это знает весь Херсон. Люди оказались просто брошены. Семьи, друзья и сослуживцы", - сказал Бондаренко.Экс-начальник отдела кадров теробороны рассказал, что с начала марта он "ушел в подполье", но, увидев происходящее в Херсоне, понял, что сопротивление бесполезно."Российская армия имеет большой потенциал, и сопротивляться - это просто глупо", - сказал он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220609/teroborona-1794301411.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсон, киев, херсонская область , ситуация в днр и лнр
15:40 09.06.2022 (обновлено: 15:44 09.06.2022)
Почти все силовики оставили Херсон 24-25 февраля, заявил экс-глава подполья
Экс-глава подполья Бондаренко: 90 процентов бойцов ВСУ оставили Херсон 24-25 февраля
ХЕРСОН, 9 июня - РИА Новости. Херсон в первые два дня российской спецоперации покинули около 90% украинских силовиков, включая командиров, сообщил журналистам экс-начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по области, руководитель подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.
Бондаренко в четверг официально заявил о решении сложить все свои полномочия, мотивируя такой шаг предательством командующего состава украинских войск и руководства в Киеве.
"Девяносто процентов силовиков уехали из Херсона, в том числе руководители среднего ранга, они все уехали еще 24-25 февраля. Это знает весь Херсон. Люди оказались просто брошены. Семьи, друзья и сослуживцы", - сказал Бондаренко.
Экс-начальник отдела кадров теробороны рассказал, что с начала марта он "ушел в подполье", но, увидев происходящее в Херсоне, понял, что сопротивление бесполезно.
"Российская армия имеет большой потенциал, и сопротивляться - это просто глупо", - сказал он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.