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Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил Киев в предательстве - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил Киев в предательстве
Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил Киев в предательстве - РИА Новости, 09.06.2022
Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил Киев в предательстве
Начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко заявил о... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:25
2022-06-09T15:53
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
украина
в мире
киев
владимир зеленский
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ХЕРСОН, 9 июн — РИА Новости. Начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко заявил о решении сложить полномочия из-за предательства своих командиров.Бондаренко также рассказал, что после решения командира 194-го батальона теробороны Дмитрия Кузьменко принять российское гражданство информация оказалась в СМИ и соцсетях. От своего же командира (бригады теробороны по Херсонской области Дмитрия Ищенко. — Прим. ред.) он получил команду выводить людей из Херсона."На вопрос, как это сделать, он ответил: "Выходите наудачу". Это значит просто бросить людей", — добавил Бондаренко.По его словам, окраины и центр города находятся под обстрелами, при этом украинские СМИ лгут о ситуации."Рассказывают нам о мифических успехах армии и наступлении на фронте. Понятно, что это полная ложь. &lt;...&gt; В присутствии России херсонцы получают ту заботу, которой не было при прежней херсонской власти", — утверждает Бондаренко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220609/teroborona-1794301411.html
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Руководитель подпольной сети теробороны Херсона заявил о предательстве своих командиров
Руководитель подпольной сети осведомителей "территориальной обороны" в Херсоне заявил о решении сложить полномочия из-за предательства своих командиров
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херсон, херсонская область , россия, украина, в мире, киев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
15:25 09.06.2022 (обновлено: 15:53 09.06.2022)
 
Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил Киев в предательстве

Руководитель подпольной сети теробороны Херсона Бондаренко обвинил Киев в предательстве

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ХЕРСОН, 9 июн — РИА Новости. Начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко заявил о решении сложить полномочия из-за предательства своих командиров.

"Хочу заявить, что я складываю с себя <...> полномочия. Решение мое полностью осознанное и добровольное. Я не поддерживаю правительство во главе с Зеленским и Порошенко, а также все командование ВСУ, так как считаю их марионетками Запада и предателями украинского народа, которые наворовали богатство страны и вывезли за ее пределы", — сказал он на пресс-конференции российским журналистам.

Бондаренко также рассказал, что после решения командира 194-го батальона теробороны Дмитрия Кузьменко принять российское гражданство информация оказалась в СМИ и соцсетях. От своего же командира (бригады теробороны по Херсонской области Дмитрия Ищенко. — Прим. ред.) он получил команду выводить людей из Херсона.
"На вопрос, как это сделать, он ответил: "Выходите наудачу". Это значит просто бросить людей", — добавил Бондаренко.
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По его словам, окраины и центр города находятся под обстрелами, при этом украинские СМИ лгут о ситуации.
"Рассказывают нам о мифических успехах армии и наступлении на фронте. Понятно, что это полная ложь. <...> В присутствии России херсонцы получают ту заботу, которой не было при прежней херсонской власти", — утверждает Бондаренко.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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