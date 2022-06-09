https://ria.ru/20220609/kherson-1794292709.html

Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил Киев в предательстве

Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил Киев в предательстве - РИА Новости, 09.06.2022

Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил Киев в предательстве

Начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко заявил о... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:25

2022-06-09T15:25

2022-06-09T15:53

специальная военная операция на украине

херсон

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владимир зеленский

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ХЕРСОН, 9 июн — РИА Новости. Начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко заявил о решении сложить полномочия из-за предательства своих командиров.Бондаренко также рассказал, что после решения командира 194-го батальона теробороны Дмитрия Кузьменко принять российское гражданство информация оказалась в СМИ и соцсетях. От своего же командира (бригады теробороны по Херсонской области Дмитрия Ищенко. — Прим. ред.) он получил команду выводить людей из Херсона."На вопрос, как это сделать, он ответил: "Выходите наудачу". Это значит просто бросить людей", — добавил Бондаренко.По его словам, окраины и центр города находятся под обстрелами, при этом украинские СМИ лгут о ситуации."Рассказывают нам о мифических успехах армии и наступлении на фронте. Понятно, что это полная ложь. <...> В присутствии России херсонцы получают ту заботу, которой не было при прежней херсонской власти", — утверждает Бондаренко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220609/teroborona-1794301411.html

https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791919032.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Руководитель подпольной сети теробороны Херсона заявил о предательстве своих командиров Руководитель подпольной сети осведомителей "территориальной обороны" в Херсоне заявил о решении сложить полномочия из-за предательства своих командиров 2022-06-09T15:25 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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