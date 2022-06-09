15:25 09.06.2022 (обновлено: 15:53 09.06.2022)
Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил Киев в предательстве
Руководитель подпольной сети теробороны Херсона Бондаренко обвинил Киев в предательстве
ХЕРСОН, 9 июн — РИА Новости. Начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко заявил о решении сложить полномочия из-за предательства своих командиров.
"Хочу заявить, что я складываю с себя <...> полномочия. Решение мое полностью осознанное и добровольное. Я не поддерживаю правительство во главе с Зеленским и Порошенко, а также все командование ВСУ, так как считаю их марионетками Запада и предателями украинского народа, которые наворовали богатство страны и вывезли за ее пределы", — сказал он на пресс-конференции российским журналистам.
Бондаренко также рассказал, что после решения командира 194-го батальона теробороны Дмитрия Кузьменко принять российское гражданство информация оказалась в СМИ и соцсетях. От своего же командира (бригады теробороны по Херсонской области Дмитрия Ищенко. — Прим. ред.) он получил команду выводить людей из Херсона.
"На вопрос, как это сделать, он ответил: "Выходите наудачу". Это значит просто бросить людей", — добавил Бондаренко.
По его словам, окраины и центр города находятся под обстрелами, при этом украинские СМИ лгут о ситуации.
"Рассказывают нам о мифических успехах армии и наступлении на фронте. Понятно, что это полная ложь. <...> В присутствии России херсонцы получают ту заботу, которой не было при прежней херсонской власти", — утверждает Бондаренко.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.