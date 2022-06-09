https://ria.ru/20220609/kherson-1794282907.html

Жители Херсонской области согласны войти в состав России, заявил глава ВГА

Жители Херсонской области согласны войти в состав России, заявил глава ВГА - РИА Новости, 09.06.2022

Жители Херсонской области согласны войти в состав России, заявил глава ВГА

Согласно соцопросам, большинство жителей Херсонской области согласны войти в состав РФ, подготовка к референдуму продолжается, заявил в четверг глава... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:07

2022-06-09T15:07

2022-06-09T15:14

в мире

херсонская область

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Согласно соцопросам, большинство жителей Херсонской области согласны войти в состав РФ, подготовка к референдуму продолжается, заявил в четверг глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."Исходя из тех наблюдений, которые проводят социологи, да и мы видим, большинство херсонцев склонно быть в составе РФ и называться, как это и было изначально, начиная от указа Екатерины Второй об основании города Херсона и губернии – называться Херсонская область", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас идут консультации с юристами, а также представителями "центральных ведомств РФ" по этому вопросу."Все будет происходить в абсолютно правильной юридической организационной форме. Время не будем говорить, но мы готовимся к этому событию (референдуму)", - добавил Сальдо.

https://ria.ru/20220609/krym-1794144549.html

херсонская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область