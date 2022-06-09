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Жители Херсонской области согласны войти в состав России, заявил глава ВГА - РИА Новости, 09.06.2022
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Жители Херсонской области согласны войти в состав России, заявил глава ВГА
Жители Херсонской области согласны войти в состав России, заявил глава ВГА - РИА Новости, 09.06.2022
Жители Херсонской области согласны войти в состав России, заявил глава ВГА
Согласно соцопросам, большинство жителей Херсонской области согласны войти в состав РФ, подготовка к референдуму продолжается, заявил в четверг глава... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:07
2022-06-09T15:14
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Согласно соцопросам, большинство жителей Херсонской области согласны войти в состав РФ, подготовка к референдуму продолжается, заявил в четверг глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."Исходя из тех наблюдений, которые проводят социологи, да и мы видим, большинство херсонцев склонно быть в составе РФ и называться, как это и было изначально, начиная от указа Екатерины Второй об основании города Херсона и губернии – называться Херсонская область", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас идут консультации с юристами, а также представителями "центральных ведомств РФ" по этому вопросу."Все будет происходить в абсолютно правильной юридической организационной форме. Время не будем говорить, но мы готовимся к этому событию (референдуму)", - добавил Сальдо.
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в мире, херсонская область
15:07 09.06.2022 (обновлено: 15:14 09.06.2022)
 
Жители Херсонской области согласны войти в состав России, заявил глава ВГА

Глава ВГА Сальдо: большинство жителей Херсонской области согласны войти в состав России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Согласно соцопросам, большинство жителей Херсонской области согласны войти в состав РФ, подготовка к референдуму продолжается, заявил в четверг глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"Исходя из тех наблюдений, которые проводят социологи, да и мы видим, большинство херсонцев склонно быть в составе РФ и называться, как это и было изначально, начиная от указа Екатерины Второй об основании города Херсона и губернии – называться Херсонская область", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сейчас идут консультации с юристами, а также представителями "центральных ведомств РФ" по этому вопросу.
"Все будет происходить в абсолютно правильной юридической организационной форме. Время не будем говорить, но мы готовимся к этому событию (референдуму)", - добавил Сальдо.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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