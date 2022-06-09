https://ria.ru/20220609/keshbek-1794422948.html

Путин поручил увеличить кешбэк для турпоездок на Дальний Восток

Путин поручил увеличить кешбэк для турпоездок на Дальний Восток - РИА Новости, 10.06.2022

Путин поручил увеличить кешбэк для турпоездок на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября увеличить до 40 тысяч рублей туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток, соответствующие... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-09T21:59

2022-06-09T21:59

2022-06-10T00:18

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября увеличить до 40 тысяч рублей туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: <...> с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.Срок исполнения — 30 сентября 2022 года.Туристический кешбэк — программа государственного субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. Она позволяет туристам оплатить путешествие картой "Мир" и получить обратно 20 процентов от его стоимости.

https://ria.ru/20220608/keshbek-1794102501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дальний восток, туризм, россия, общество, новости - туризм