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Путин поручил увеличить кешбэк для турпоездок на Дальний Восток - РИА Новости, 10.06.2022
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Туризм
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Путин поручил увеличить кешбэк для турпоездок на Дальний Восток
Путин поручил увеличить кешбэк для турпоездок на Дальний Восток - РИА Новости, 10.06.2022
Путин поручил увеличить кешбэк для турпоездок на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября увеличить до 40 тысяч рублей туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток, соответствующие... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-09T21:59
2022-06-10T00:18
владимир путин
туризм
дальний восток
туризм
россия
общество
новости - туризм
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября увеличить до 40 тысяч рублей туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: &lt;...&gt; с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.Срок исполнения — 30 сентября 2022 года.Туристический кешбэк — программа государственного субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. Она позволяет туристам оплатить путешествие картой "Мир" и получить обратно 20 процентов от его стоимости.
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владимир путин, дальний восток, туризм, россия, общество, новости - туризм
21:59 09.06.2022 (обновлено: 00:18 10.06.2022)
 
Путин поручил увеличить кешбэк для турпоездок на Дальний Восток

Президент Путин поручил повысить кешбэк за турпоездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТуристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября увеличить до 40 тысяч рублей туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: <...> с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.
Срок исполнения — 30 сентября 2022 года.
Туристический кешбэк — программа государственного субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. Она позволяет туристам оплатить путешествие картой "Мир" и получить обратно 20 процентов от его стоимости.
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