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"Яндекс.Карты" прекратят показывать границы стран на больших масштабах - РИА Новости, 09.06.2022
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"Яндекс.Карты" прекратят показывать границы стран на больших масштабах
"Яндекс.Карты" прекратят показывать границы стран на больших масштабах - РИА Новости, 09.06.2022
"Яндекс.Карты" прекратят показывать границы стран на больших масштабах
Сервис "Яндекс.Карты" перестанет показывать границы государств на больших масштабах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:35
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технологии
яндекс
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сервис "Яндекс.Карты" перестанет показывать границы государств на больших масштабах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".По словам собеседника из "Яндекса", на карте, среди прочего, появятся горы, реки, линии полярных кругов. Изменения будут вводиться постепенно.
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технологии, яндекс, россия
16:35 09.06.2022 (обновлено: 17:44 09.06.2022)
 
"Яндекс.Карты" прекратят показывать границы стран на больших масштабах

Сервис "Яндекс.Карты" уберет границы государств на обзорной карте мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сервис "Яндекс.Карты" перестанет показывать границы государств на больших масштабах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

"В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств", — пояснили агентству в компании.

По словам собеседника из "Яндекса", на карте, среди прочего, появятся горы, реки, линии полярных кругов. Изменения будут вводиться постепенно.
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