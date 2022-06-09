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"Яндекс.Карты" прекратят показывать границы стран на больших масштабах
"Яндекс.Карты" прекратят показывать границы стран на больших масштабах - РИА Новости, 09.06.2022
"Яндекс.Карты" прекратят показывать границы стран на больших масштабах
Сервис "Яндекс.Карты" перестанет показывать границы государств на больших масштабах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:35
2022-06-09T16:35
2022-06-09T17:44
технологии
яндекс
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сервис "Яндекс.Карты" перестанет показывать границы государств на больших масштабах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".По словам собеседника из "Яндекса", на карте, среди прочего, появятся горы, реки, линии полярных кругов. Изменения будут вводиться постепенно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, яндекс, россия
16:35 09.06.2022 (обновлено: 17:44 09.06.2022)
"Яндекс.Карты" прекратят показывать границы стран на больших масштабах
Сервис "Яндекс.Карты" уберет границы государств на обзорной карте мира