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Сенатор рассказал о предложении запретить иноагентам преподавать в школах - РИА Новости, 09.06.2022
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Сенатор рассказал о предложении запретить иноагентам преподавать в школах
Сенатор рассказал о предложении запретить иноагентам преподавать в школах - РИА Новости, 09.06.2022
Сенатор рассказал о предложении запретить иноагентам преподавать в школах
В подготовленном парламентариями законопроекте предлагается прописать в основном законе об образовании норму о запрете иноагентам преподавать... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:00
2022-06-09T13:00
общество
госдума рф
совет федерации рф
андрей климов
иноагенты
образование - общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В подготовленном парламентариями законопроекте предлагается прописать в основном законе об образовании норму о запрете иноагентам преподавать несовершеннолетним, в развитие соответствующего положения проекта о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, сообщил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Новый законопроект по развитию законодательства об иноагентах планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время, он предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов, в соответствии с концепцией проекта о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, принятом Госдумой в первом чтении, заявил ранее агентству сенатор.В соответствии с рассмотренным депутатами проектом, иноагент не может осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для них. "Если мы пишем, что нельзя иноагентам преподавать несовершеннолетним, мы должны в закон об образовании коррективу внести", - пояснил Климов.Ранее сенатор уточнял, что изменения планируется внести в такие законы, как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе".
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общество, госдума рф, совет федерации рф, андрей климов, иноагенты, образование - общество
13:00 09.06.2022
 
Сенатор рассказал о предложении запретить иноагентам преподавать в школах

Сенатор Климов: законопроект об иноагентах предлагает запретить им преподавать в школах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В подготовленном парламентариями законопроекте предлагается прописать в основном законе об образовании норму о запрете иноагентам преподавать несовершеннолетним, в развитие соответствующего положения проекта о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, сообщил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Новый законопроект по развитию законодательства об иноагентах планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время, он предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов, в соответствии с концепцией проекта о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, принятом Госдумой в первом чтении, заявил ранее агентству сенатор.
В соответствии с рассмотренным депутатами проектом, иноагент не может осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для них. "Если мы пишем, что нельзя иноагентам преподавать несовершеннолетним, мы должны в закон об образовании коррективу внести", - пояснил Климов.
Ранее сенатор уточнял, что изменения планируется внести в такие законы, как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе".
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 08:40
Правительство поддержало проект об иноагентах при условии его доработки
 
ОбществоГосдума РФСовет Федерации РФАндрей КлимовиноагентыОбразование - Общество
 
 
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