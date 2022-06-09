Рейтинг@Mail.ru
Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/inoagent-1794160142.html
Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах
Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах - РИА Новости, 09.06.2022
Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах
Новый законопроект по развитию законодательства об иноагентах планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время, он предусматривает внесение изменений в ряд... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:42
2022-06-09T10:04
госдума рф
андрей климов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_0:81:3080:1814_1920x0_80_0_0_0c8dea00c8ed368fc30ed760ec865f30.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новый законопроект по развитию законодательства об иноагентах планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время, он предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов, поправки в УК и КоАП не содержит, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Новый законопроект в развитии принятого в первом чтении проекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" предусматривает внесение изменений в ряд действующих отраслевых законов", - сказал политик.По его словам, изменения планируется внести в такие законы как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе"."Предлагаемый законопроект, разработанный сенаторами и депутатами, не предусматривает внесение изменений в Уголовный и Административный кодексы РФ", - заключил он.По словам парламентария, новый законопроект "планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время".
https://ria.ru/20220607/inoagenty-1793798833.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ad09dd1fc8c0dad57ed403139d513fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, андрей климов, политика
09:42 09.06.2022 (обновлено: 10:04 09.06.2022)
 
Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах

Климов: новый проект об иноагентах предусматривает поправки в закон об образовании

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Андрей Климов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новый законопроект по развитию законодательства об иноагентах планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время, он предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов, поправки в УК и КоАП не содержит, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Новый законопроект в развитии принятого в первом чтении проекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" предусматривает внесение изменений в ряд действующих отраслевых законов", - сказал политик.
По его словам, изменения планируется внести в такие законы как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе".
"Предлагаемый законопроект, разработанный сенаторами и депутатами, не предусматривает внесение изменений в Уголовный и Административный кодексы РФ", - заключил он.
По словам парламентария, новый законопроект "планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время".
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 17:33
"Новые люди" призвали переработать законопроект об иноагентах
 
Госдума РФАндрей КлимовПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала