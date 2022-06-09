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Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах
Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах - РИА Новости, 09.06.2022
Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах
Новый законопроект по развитию законодательства об иноагентах планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время, он предусматривает внесение изменений в ряд... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:42
2022-06-09T09:42
2022-06-09T10:04
госдума рф
андрей климов
политика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новый законопроект по развитию законодательства об иноагентах планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время, он предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов, поправки в УК и КоАП не содержит, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Новый законопроект в развитии принятого в первом чтении проекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" предусматривает внесение изменений в ряд действующих отраслевых законов", - сказал политик.По его словам, изменения планируется внести в такие законы как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе"."Предлагаемый законопроект, разработанный сенаторами и депутатами, не предусматривает внесение изменений в Уголовный и Административный кодексы РФ", - заключил он.По словам парламентария, новый законопроект "планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, андрей климов, политика
09:42 09.06.2022 (обновлено: 10:04 09.06.2022)
Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах
Климов: новый проект об иноагентах предусматривает поправки в закон об образовании
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новый законопроект по развитию законодательства об иноагентах планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время, он предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов, поправки в УК и КоАП не содержит, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Новый законопроект в развитии принятого в первом чтении проекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" предусматривает внесение изменений в ряд действующих отраслевых законов", - сказал политик.
По его словам, изменения планируется внести в такие законы как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе".
"Предлагаемый законопроект, разработанный сенаторами и депутатами, не предусматривает внесение изменений в Уголовный и Административный кодексы РФ", - заключил он.
По словам парламентария, новый законопроект "планируется внести в Госдуму
в самое ближайшее время".