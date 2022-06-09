https://ria.ru/20220609/inoagent-1794160142.html

Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах

Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах - РИА Новости, 09.06.2022

Климов рассказал о новом проекте развития законодательства об иноагентах

Новый законопроект по развитию законодательства об иноагентах планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время, он предусматривает внесение изменений в ряд... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:42

2022-06-09T09:42

2022-06-09T10:04

госдума рф

андрей климов

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_0:81:3080:1814_1920x0_80_0_0_0c8dea00c8ed368fc30ed760ec865f30.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новый законопроект по развитию законодательства об иноагентах планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время, он предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов, поправки в УК и КоАП не содержит, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Новый законопроект в развитии принятого в первом чтении проекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" предусматривает внесение изменений в ряд действующих отраслевых законов", - сказал политик.По его словам, изменения планируется внести в такие законы как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе"."Предлагаемый законопроект, разработанный сенаторами и депутатами, не предусматривает внесение изменений в Уголовный и Административный кодексы РФ", - заключил он.По словам парламентария, новый законопроект "планируется внести в Госдуму в самое ближайшее время".

https://ria.ru/20220607/inoagenty-1793798833.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, андрей климов, политика