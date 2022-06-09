https://ria.ru/20220609/inoagent-1794152971.html

Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах

Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах - РИА Новости, 09.06.2022

Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах

Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах, сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:14

2022-06-09T09:14

2022-06-09T10:22

общество

россия

андрей климов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/29/1506082983_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_221079488093a068ff77063a0855e3fa.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах, сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в Telegram."Проинформирую коллег о подготовке нового законопроекта по развитию положений принятого Госдумой в первом чтении проекта закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Следующий текст будет о том, какие изменения теперь необходимы в уже действующие законы", — написал сенатор.По его словам, необходимо усилить защиту общества и государства от угроз, вызванных развязанной Западом тотальной гибридной войной против России.Дума 7 мая приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.Документ, в частности, уточняет понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определяет, кого могут признать иноагентом. Кроме того, вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и устанавливается порядок включения и исключения из него.

https://ria.ru/20220528/inoagenty-1791409435.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/gosduma-1793833446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, андрей климов