09:14 09.06.2022 (обновлено: 10:22 09.06.2022)
Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах
Климов: cенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах
Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах, сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в Telegram.
"Проинформирую коллег о подготовке нового законопроекта по развитию положений принятого Госдумой в первом чтении проекта закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Следующий текст будет о том, какие изменения теперь необходимы в уже действующие законы", — написал сенатор.
По его словам, необходимо усилить защиту общества и государства от угроз, вызванных развязанной Западом тотальной гибридной войной против России.
"Поскольку среди явных целей зарубежных атак — дестабилизация нашей политической системы для последующей незаконной смены власти и фактического развала Отечества в заокеанских интересах, необходимо безотлагательно принимать адекватные ответные меры в рамках Конституции", — заключил политик.
Дума 7 мая приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
Документ, в частности, уточняет понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определяет, кого могут признать иноагентом. Кроме того, вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и устанавливается порядок включения и исключения из него.