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Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах - РИА Новости, 09.06.2022
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Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах
Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах - РИА Новости, 09.06.2022
Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах
Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах, сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:14
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общество
россия
андрей климов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах, сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в Telegram."Проинформирую коллег о подготовке нового законопроекта по развитию положений принятого Госдумой в первом чтении проекта закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Следующий текст будет о том, какие изменения теперь необходимы в уже действующие законы", — написал сенатор.По его словам, необходимо усилить защиту общества и государства от угроз, вызванных развязанной Западом тотальной гибридной войной против России.Дума 7 мая приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.Документ, в частности, уточняет понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определяет, кого могут признать иноагентом. Кроме того, вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и устанавливается порядок включения и исключения из него.
https://ria.ru/20220528/inoagenty-1791409435.html
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общество, россия, андрей климов
09:14 09.06.2022 (обновлено: 10:22 09.06.2022)
 
Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах

Климов: cенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сенаторы подготовят новый проект по развитию законодательства об иноагентах, сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в Telegram.
"Проинформирую коллег о подготовке нового законопроекта по развитию положений принятого Госдумой в первом чтении проекта закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Следующий текст будет о том, какие изменения теперь необходимы в уже действующие законы", — написал сенатор.
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По его словам, необходимо усилить защиту общества и государства от угроз, вызванных развязанной Западом тотальной гибридной войной против России.
"Поскольку среди явных целей зарубежных атак — дестабилизация нашей политической системы для последующей незаконной смены власти и фактического развала Отечества в заокеанских интересах, необходимо безотлагательно принимать адекватные ответные меры в рамках Конституции", — заключил политик.
Дума 7 мая приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
Документ, в частности, уточняет понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определяет, кого могут признать иноагентом. Кроме того, вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и устанавливается порядок включения и исключения из него.
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7 июня, 19:28В мире
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами
 
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