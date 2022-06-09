https://ria.ru/20220609/informatsiya-1794138015.html

ФАДН: попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России не работают

ФАДН: попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России не работают - РИА Новости, 09.06.2022

ФАДН: попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России не работают

Предпринимаемые Западом усилия по дестабилизации обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в России бесполезны, о чем свидетельствуют данные РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T05:13

2022-06-09T05:13

2022-06-09T05:13

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

в мире

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Предпринимаемые Западом усилия по дестабилизации обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в России бесполезны, о чем свидетельствуют данные государственной информационной системы мониторинга, применяемой Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства."Несмотря на предпринимаемые нашими противниками усилия, попытки дестабилизации ситуации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений на территории России находят слабый отклик в российском обществе. Наоборот, исходя из данных системы мониторинга, можно говорить о снижении числа межнациональных и межрелигиозных конфликтных ситуаций", - сказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что если учесть результаты социологических опросов, справедливо утверждать о сплочении и поддержке проведения спецоперации со стороны подавляющего большинства россиян. "Небольшая прослойка недовольных лиц, пытающихся выступать против нашей армии и государства, быстро маргинализируется", - уточнили в пресс-службе.Тем не менее, противодействие антироссийской пропаганде все еще остается актуальной задачей, отметили в агентстве. ФАДН России рекомендует как своим сотрудникам, так и всем россиянам крайне осторожно относиться к информации, распространяемой через социальные сети и мессенджеры, особенно, если она не содержит указаний на достоверный источник, ссылается на третьи-четвертые лица и включает в себя элементы неконструктивной критики в адрес органов государственной власти и Вооруженных Сил РФ, предупредили в пресс-службе. Специалисты агентства также не рекомендуют пересылать родственникам и друзьям сообщения сомнительного характера, особенно если в них содержится указание на данные, которые якобы "скрывают от населения" официальные лица.

https://ria.ru/20220609/informatsiya-1794136525.html

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россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), в мире