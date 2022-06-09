https://ria.ru/20220609/informatsiya-1794136525.html
ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ
ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ - РИА Новости, 09.06.2022
ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) РФ отмечает возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T04:10
2022-06-09T04:10
2022-06-09T04:10
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) РФ отмечает возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России, которое усиливается параллельно с ухудшением дел у украинских военных на фронтах спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По их данным, внешнее информационное влияние возрастает по мере продолжения спецоперации – показатели за апрель 2022 года в 1,5 раза выше, чем за март, в мае отмечен рост еще на четверть."То есть можно сказать, что чем хуже положение ВСУ, тем активнее попытки коллективного Запада спровоцировать недовольство и противоречия на межнациональной и межрелигиозной почве в субъектах Российской Федерации", - пояснили в пресс-службе.Отмечается, что эта информационная активность во многом обеспечивается теми структурами и лицами, которым еще до начала спецоперации был присвоен статус иноагентов, "что показывает правомерность принятых в их отношении решений".
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вооруженные силы украины, в мире, украина, россия
ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ
ФАДН: информационная активность Запада растет по мере ухудшения положения войск Украины
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) РФ отмечает возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России, которое усиливается параллельно с ухудшением дел у украинских военных на фронтах спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, оператором которой является Федеральное агентство по делам национальностей, после начала специальной военной операции на территории Украины фиксируется возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России. Соответствующие показатели с прошлого года выросли более чем в 10 раз", - сказали в пресс-службе.
По их данным, внешнее информационное влияние возрастает по мере продолжения спецоперации – показатели за апрель 2022 года в 1,5 раза выше, чем за март, в мае отмечен рост еще на четверть.
"То есть можно сказать, что чем хуже положение ВСУ
, тем активнее попытки коллективного Запада спровоцировать недовольство и противоречия на межнациональной и межрелигиозной почве в субъектах Российской Федерации", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что эта информационная активность во многом обеспечивается теми структурами и лицами, которым еще до начала спецоперации был присвоен статус иноагентов, "что показывает правомерность принятых в их отношении решений".