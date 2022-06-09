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ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/informatsiya-1794136525.html
ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ
ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ - РИА Новости, 09.06.2022
ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) РФ отмечает возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T04:10
2022-06-09T04:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) РФ отмечает возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России, которое усиливается параллельно с ухудшением дел у украинских военных на фронтах спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По их данным, внешнее информационное влияние возрастает по мере продолжения спецоперации – показатели за апрель 2022 года в 1,5 раза выше, чем за март, в мае отмечен рост еще на четверть."То есть можно сказать, что чем хуже положение ВСУ, тем активнее попытки коллективного Запада спровоцировать недовольство и противоречия на межнациональной и межрелигиозной почве в субъектах Российской Федерации", - пояснили в пресс-службе.Отмечается, что эта информационная активность во многом обеспечивается теми структурами и лицами, которым еще до начала спецоперации был присвоен статус иноагентов, "что показывает правомерность принятых в их отношении решений".
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вооруженные силы украины, в мире, украина, россия
04:10 09.06.2022
 
ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ

ФАДН: информационная активность Запада растет по мере ухудшения положения войск Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт временного содержания украинских военнопленных
Пункт временного содержания украинских военнопленных - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости
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Пункт временного содержания украинских военнопленных. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) РФ отмечает возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России, которое усиливается параллельно с ухудшением дел у украинских военных на фронтах спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, оператором которой является Федеральное агентство по делам национальностей, после начала специальной военной операции на территории Украины фиксируется возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России. Соответствующие показатели с прошлого года выросли более чем в 10 раз", - сказали в пресс-службе.
По их данным, внешнее информационное влияние возрастает по мере продолжения спецоперации – показатели за апрель 2022 года в 1,5 раза выше, чем за март, в мае отмечен рост еще на четверть.
"То есть можно сказать, что чем хуже положение ВСУ, тем активнее попытки коллективного Запада спровоцировать недовольство и противоречия на межнациональной и межрелигиозной почве в субъектах Российской Федерации", - пояснили в пресс-службе.
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Отмечается, что эта информационная активность во многом обеспечивается теми структурами и лицами, которым еще до начала спецоперации был присвоен статус иноагентов, "что показывает правомерность принятых в их отношении решений".
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаРоссия
 
 
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