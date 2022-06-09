https://ria.ru/20220609/informatsiya-1794136525.html

ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ

ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ - РИА Новости, 09.06.2022

ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) РФ отмечает возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T04:10

2022-06-09T04:10

2022-06-09T04:10

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) РФ отмечает возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России, которое усиливается параллельно с ухудшением дел у украинских военных на фронтах спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По их данным, внешнее информационное влияние возрастает по мере продолжения спецоперации – показатели за апрель 2022 года в 1,5 раза выше, чем за март, в мае отмечен рост еще на четверть."То есть можно сказать, что чем хуже положение ВСУ, тем активнее попытки коллективного Запада спровоцировать недовольство и противоречия на межнациональной и межрелигиозной почве в субъектах Российской Федерации", - пояснили в пресс-службе.Отмечается, что эта информационная активность во многом обеспечивается теми структурами и лицами, которым еще до начала спецоперации был присвоен статус иноагентов, "что показывает правомерность принятых в их отношении решений".

https://ria.ru/20220605/bloger-1793220225.html

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вооруженные силы украины, в мире, украина, россия