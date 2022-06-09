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В России вырос индекс экономической уверенности, показал опрос - РИА Новости, 09.06.2022
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В России вырос индекс экономической уверенности, показал опрос
В России вырос индекс экономической уверенности, показал опрос - РИА Новости, 09.06.2022
В России вырос индекс экономической уверенности, показал опрос
Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 30 мая по 5 июня вырос на 7 процентных пунктов, до -3 пунктов, свидетельствуют РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:10
2022-06-09T14:10
экономика
россия
ромир
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 30 мая по 5 июня вырос на 7 процентных пунктов, до -3 пунктов, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами."На прошлой неделе (с 30 мая по 5 июня) индекс экономической уверенности вырос на 7 пунктов, до -3", - говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс". На предыдущей отчетной неделе показатель составлял -10 пунктов.При этом среди тех, у кого телевидение присутствует в качестве источника информации, индекс составил +5."М-Пульс" - это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.
https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1794098130.html
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экономика, россия, ромир
14:10 09.06.2022
 
В России вырос индекс экономической уверенности, показал опрос

"Ромир": индекс экономической уверенности россиян вырос на семь процентных пунктов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 30 мая по 5 июня вырос на 7 процентных пунктов, до -3 пунктов, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.
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"На прошлой неделе (с 30 мая по 5 июня) индекс экономической уверенности вырос на 7 пунктов, до -3", - говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс". На предыдущей отчетной неделе показатель составлял -10 пунктов.
При этом среди тех, у кого телевидение присутствует в качестве источника информации, индекс составил +5.
"М-Пульс" - это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.
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