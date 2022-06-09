https://ria.ru/20220609/importozameschenie-1794359898.html
Путин заявил, что импортозамещение не панацея
Путин заявил, что импортозамещение не панацея - РИА Новости, 09.06.2022
Путин заявил, что импортозамещение не панацея
Россия не стремится все импортозаместить, это не панацея, сотрудничать надо со всеми, но по критически важным компетенциям нужны свои наработки, заявил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:58
2022-06-09T17:58
2022-06-09T18:21
россия
владимир путин
экономика
технологии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия не стремится все импортозаместить, это не панацея, сотрудничать надо со всеми, но по критически важным компетенциям нужны свои наработки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.Один из участников мероприятия, директор по биотехнологическому производству моноклональных антител и вакцин, обратил внимание на то, что не всегда можно получить критически важное сырье для производства вакцин. И некоторых аналогов в России пока нет. Он задал вопрос, каким Путин видит долгосрочный план импортозамещения."Импортозамещение - не панацея, и мы не стремимся все стопроцентно всё импортозаместить. Как бы мы ни старались импортозаместить бананы, мы же не сможем, несмотря на селекционные успехи ваших коллег. Мы можем, конечно, производить их, тратить в том числе сжиженный газ на то, чтобы теплицы поддерживать в нужном состоянии, но это же не "онежское производство", а опытные образцы", - сказал Путин."Сотрудничать надо со всеми, с кем есть возможность сотрудничать, и мы будем это делать, но по критически важным технологиям, конечно, мы должны иметь собственные компетенции. Будем их развивать, безусловно, в том числе по тем направлениям, о которых вы сказали, но для того, чтобы их развивать, нужна поддержка со стороны государства, будем формулировать эти задачи и осуществлять эту поддержку", - сказал президент.
https://ria.ru/20220609/semyana-1794363104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, экономика, технологии
17:58 09.06.2022 (обновлено: 18:21 09.06.2022)
Путин заявил, что импортозамещение не панацея
Путин: Россия не пытается все импортозаместить, это не панацея, сотрудничать надо со всеми
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия не стремится все импортозаместить, это не панацея, сотрудничать надо со всеми, но по критически важным компетенциям нужны свои наработки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Один из участников мероприятия, директор по биотехнологическому производству моноклональных антител и вакцин, обратил внимание на то, что не всегда можно получить критически важное сырье для производства вакцин. И некоторых аналогов в России
пока нет. Он задал вопрос, каким Путин видит долгосрочный план импортозамещения.
"Импортозамещение - не панацея, и мы не стремимся все стопроцентно всё импортозаместить. Как бы мы ни старались импортозаместить бананы, мы же не сможем, несмотря на селекционные успехи ваших коллег. Мы можем, конечно, производить их, тратить в том числе сжиженный газ на то, чтобы теплицы поддерживать в нужном состоянии, но это же не "онежское производство", а опытные образцы", - сказал Путин
.
"Сотрудничать надо со всеми, с кем есть возможность сотрудничать, и мы будем это делать, но по критически важным технологиям, конечно, мы должны иметь собственные компетенции. Будем их развивать, безусловно, в том числе по тем направлениям, о которых вы сказали, но для того, чтобы их развивать, нужна поддержка со стороны государства, будем формулировать эти задачи и осуществлять эту поддержку", - сказал президент.