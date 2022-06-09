11:06 09.06.2022 (обновлено: 11:20 09.06.2022)
Гаврилов: обещаниям Киева не использовать HIMARS против России "грош цена"
Гаврилов: словам Киева, что он не будет использовать HIMARS против России, грош цена
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах в Вене считает, что заявлениям Киева о том, что они не станут использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS против России, доверять не стоит.
"То, что они не будут использовать HIMARSы по территории Российской Федерации, этим украинским словам грош цена", - заявил Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что в случае поставок Украине ракет дальнего действия Россия будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились.