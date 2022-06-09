https://ria.ru/20220609/himars-1794183552.html

Гаврилов: обещаниям Киева не использовать HIMARS против России "грош цена"

Гаврилов: обещаниям Киева не использовать HIMARS против России "грош цена" - РИА Новости, 09.06.2022

Гаврилов: обещаниям Киева не использовать HIMARS против России "грош цена"

Глава делегации РФ на переговорах в Вене считает, что заявлениям Киева о том, что они не станут использовать американские реактивные системы залпового огня... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:06

2022-06-09T11:06

2022-06-09T11:20

специальная военная операция на украине

украина

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константин гаврилов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах в Вене считает, что заявлениям Киева о том, что они не станут использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS против России, доверять не стоит."То, что они не будут использовать HIMARSы по территории Российской Федерации, этим украинским словам грош цена", - заявил Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что в случае поставок Украине ракет дальнего действия Россия будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились.

https://ria.ru/20220607/ukraina-1793765399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, константин гаврилов, ситуация в днр и лнр