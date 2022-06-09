13:01 09.06.2022 (обновлено: 13:14 09.06.2022)
Министр обороны Украины сообщил об усилении берегов комплексами Harpoon
Глава Минобороны Украины Резников сообщил об усилении береговой линии комплексами Harpoon
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon.
"Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии", - написал Резников в соцсети.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет. По данным агентства, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных. При этом ряд источников в конгрессе США заявили, что два типа противокорабельных ракет все же рассматриваются для отправки Киеву - это Harpoon, производимые компанией Boeing, и Naval Strike Missile, разрабатываемые Kongsberg и Raytheon Technologies.