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Министр обороны Украины сообщил об усилении берегов комплексами Harpoon - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/harpoon-1794233215.html
Министр обороны Украины сообщил об усилении берегов комплексами Harpoon
Министр обороны Украины сообщил об усилении берегов комплексами Harpoon - РИА Новости, 09.06.2022
Министр обороны Украины сообщил об усилении берегов комплексами Harpoon
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:01
2022-06-09T13:14
специальная военная операция на украине
алексей резников
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon."Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии", - написал Резников в соцсети.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет. По данным агентства, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных. При этом ряд источников в конгрессе США заявили, что два типа противокорабельных ракет все же рассматриваются для отправки Киеву - это Harpoon, производимые компанией Boeing, и Naval Strike Missile, разрабатываемые Kongsberg и Raytheon Technologies.
https://ria.ru/20220607/ukraina-1793765399.html
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алексей резников, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:01 09.06.2022 (обновлено: 13:14 09.06.2022)
 
Министр обороны Украины сообщил об усилении берегов комплексами Harpoon

Глава Минобороны Украины Резников сообщил об усилении береговой линии комплексами Harpoon

CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій Резніков
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon.
"Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии", - написал Резников в соцсети.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет. По данным агентства, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных. При этом ряд источников в конгрессе США заявили, что два типа противокорабельных ракет все же рассматриваются для отправки Киеву - это Harpoon, производимые компанией Boeing, и Naval Strike Missile, разрабатываемые Kongsberg и Raytheon Technologies.
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