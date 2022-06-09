https://ria.ru/20220609/harpoon-1794233215.html

Министр обороны Украины сообщил об усилении берегов комплексами Harpoon

Министр обороны Украины сообщил об усилении берегов комплексами Harpoon - РИА Новости, 09.06.2022

Министр обороны Украины сообщил об усилении берегов комплексами Harpoon

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:01

2022-06-09T13:01

2022-06-09T13:14

специальная военная операция на украине

алексей резников

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon."Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии", - написал Резников в соцсети.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет. По данным агентства, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных. При этом ряд источников в конгрессе США заявили, что два типа противокорабельных ракет все же рассматриваются для отправки Киеву - это Harpoon, производимые компанией Boeing, и Naval Strike Missile, разрабатываемые Kongsberg и Raytheon Technologies.

https://ria.ru/20220607/ukraina-1793765399.html

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Кирилл Волков

алексей резников, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр