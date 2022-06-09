https://ria.ru/20220609/gumpomosch-1794424559.html

Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 09.06.2022

Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, проведено более 1,1 тысячи гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T22:09

2022-06-09T22:09

2022-06-09T22:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, проведено более 1,1 тысячи гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 513,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - сказал Мизинцев на брифинге.Он уточнил, что уже проведено 1138 гуманитарных акций. В том числе восемь прошли за истекшие сутки в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению было передано 537 тонн гуманитарной помощи."Девятого июня проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 448 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220609/gumpomosch-1794230758.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф