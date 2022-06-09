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Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/gumpomosch-1794424559.html
Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 09.06.2022
Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, проведено более 1,1 тысячи гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T22:09
2022-06-09T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, проведено более 1,1 тысячи гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 513,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - сказал Мизинцев на брифинге.Он уточнил, что уже проведено 1138 гуманитарных акций. В том числе восемь прошли за истекшие сутки в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению было передано 537 тонн гуманитарной помощи."Девятого июня проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 448 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:09 09.06.2022
 
Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гумпомощи

Минобороны: Россия со 2 марта доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гумпомощи

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобиль НМ ЛНР с гуманитарной помощью в Рубежном
Автомобиль НМ ЛНР с гуманитарной помощью в Рубежном - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Автомобиль НМ ЛНР с гуманитарной помощью в Рубежном. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия доставила на Украину более 28,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, проведено более 1,1 тысячи гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 513,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он уточнил, что уже проведено 1138 гуманитарных акций. В том числе восемь прошли за истекшие сутки в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению было передано 537 тонн гуманитарной помощи.
"Девятого июня проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 448 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 12:55
В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для беженцев из Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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