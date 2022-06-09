https://ria.ru/20220609/gruzy-1794137734.html

Херсонская область готова возобновить железнодорожное сообщение с Крымом

Херсонская область готова возобновить железнодорожное сообщение с Крымом - РИА Новости, 09.06.2022

Херсонская область готова возобновить железнодорожное сообщение с Крымом

Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом, прерванное киевскими властями восемь лет назад, заявил заместитель главы... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T05:05

2022-06-09T05:05

2022-06-09T05:05

в мире

олег крючков

херсонская область

запорожская область

украина

ржд

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом, прерванное киевскими властями восемь лет назад, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о возобновлении грузового железнодорожного сообщения, прерванного Украиной восемь лет назад, между Крымом и Запорожской областью. В регион прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя. В РЖД сообщили, что железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий."Мы готовы возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Железнодорожное полотно все в целостности и сохранности. В техническом плане все находится в удовлетворительном состоянии, поэтому скоро составы пойдут уже и из Херсона", - сказал РИА Новости Стремоусов.При этом, по его словам, после полной стабилизации ситуации в регионе также будет запущено и пассажирское железнодорожное сообщение.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html

херсонская область

запорожская область

украина

республика крым

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