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Херсонская область готова возобновить железнодорожное сообщение с Крымом - РИА Новости, 09.06.2022
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Херсонская область готова возобновить железнодорожное сообщение с Крымом
Херсонская область готова возобновить железнодорожное сообщение с Крымом - РИА Новости, 09.06.2022
Херсонская область готова возобновить железнодорожное сообщение с Крымом
Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом, прерванное киевскими властями восемь лет назад, заявил заместитель главы... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T05:05
2022-06-09T05:05
в мире
олег крючков
херсонская область
запорожская область
украина
ржд
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом, прерванное киевскими властями восемь лет назад, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о возобновлении грузового железнодорожного сообщения, прерванного Украиной восемь лет назад, между Крымом и Запорожской областью. В регион прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя. В РЖД сообщили, что железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий."Мы готовы возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Железнодорожное полотно все в целостности и сохранности. В техническом плане все находится в удовлетворительном состоянии, поэтому скоро составы пойдут уже и из Херсона", - сказал РИА Новости Стремоусов.При этом, по его словам, после полной стабилизации ситуации в регионе также будет запущено и пассажирское железнодорожное сообщение.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html
херсонская область
запорожская область
украина
республика крым
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в мире, олег крючков, херсонская область , запорожская область, украина, ржд, республика крым
05:05 09.06.2022
 
Херсонская область готова возобновить железнодорожное сообщение с Крымом

Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГрузовой состав
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом, прерванное киевскими властями восемь лет назад, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о возобновлении грузового железнодорожного сообщения, прерванного Украиной восемь лет назад, между Крымом и Запорожской областью. В регион прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя. В РЖД сообщили, что железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий.
"Мы готовы возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Железнодорожное полотно все в целостности и сохранности. В техническом плане все находится в удовлетворительном состоянии, поэтому скоро составы пойдут уже и из Херсона", - сказал РИА Новости Стремоусов.
При этом, по его словам, после полной стабилизации ситуации в регионе также будет запущено и пассажирское железнодорожное сообщение.
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 15:19
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
 
В миреОлег КрючковХерсонская областьЗапорожская областьУкраинаРЖДРеспублика Крым
 
 
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