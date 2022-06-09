Рейтинг@Mail.ru
Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/granitsa-1794199536.html
Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины
Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины - РИА Новости, 09.06.2022
Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины
Минобороны Белоруссии проводит расследование нарушения госграницы в воздушном пространстве со стороны Украины, сообщил начальник департамента международного... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:48
2022-06-09T11:49
в мире
украина
белоруссия
министерство обороны белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777817263_0:113:3267:1951_1920x0_80_0_0_94001c973cfbb98eca2c9f6cf984ece8.jpg
МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Минобороны Белоруссии проводит расследование нарушения госграницы в воздушном пространстве со стороны Украины, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества и помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."Восьмого июня в 15.13 (совпадает с мск - ред.) со стороны Украины зафиксировано нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. По данному факту ведется расследование", - написал Ревенко в Twitter.
https://ria.ru/20220510/bulorussiya-1787763420.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777817263_417:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_06e92137320f5874538da13428287855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, министерство обороны белоруссии
11:48 09.06.2022 (обновлено: 11:49 09.06.2022)
 
Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины

Минобороны Белоруссии расследует нарушение воздушной границы со стороны Украины

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Минобороны Белоруссии проводит расследование нарушения госграницы в воздушном пространстве со стороны Украины, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества и помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"Восьмого июня в 15.13 (совпадает с мск - ред.) со стороны Украины зафиксировано нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. По данному факту ведется расследование", - написал Ревенко в Twitter.
Военнослужащие Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 15:58
Белоруссия развернет силы специальных операций на границе с Украиной
 
В миреУкраинаБелоруссияМинистерство обороны Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала