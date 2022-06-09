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Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины
Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины - РИА Новости, 09.06.2022
Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины
Минобороны Белоруссии проводит расследование нарушения госграницы в воздушном пространстве со стороны Украины, сообщил начальник департамента международного... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:48
2022-06-09T11:48
2022-06-09T11:49
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МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Минобороны Белоруссии проводит расследование нарушения госграницы в воздушном пространстве со стороны Украины, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества и помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."Восьмого июня в 15.13 (совпадает с мск - ред.) со стороны Украины зафиксировано нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. По данному факту ведется расследование", - написал Ревенко в Twitter.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, министерство обороны белоруссии
11:48 09.06.2022 (обновлено: 11:49 09.06.2022)
Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины
Минобороны Белоруссии расследует нарушение воздушной границы со стороны Украины