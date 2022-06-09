https://ria.ru/20220609/granitsa-1794199536.html

Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины

Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины - РИА Новости, 09.06.2022

Неизвестные нарушили белорусскую воздушную границу со стороны Украины

Минобороны Белоруссии проводит расследование нарушения госграницы в воздушном пространстве со стороны Украины, сообщил начальник департамента международного... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:48

2022-06-09T11:48

2022-06-09T11:49

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министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Минобороны Белоруссии проводит расследование нарушения госграницы в воздушном пространстве со стороны Украины, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества и помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."Восьмого июня в 15.13 (совпадает с мск - ред.) со стороны Украины зафиксировано нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. По данному факту ведется расследование", - написал Ревенко в Twitter.

https://ria.ru/20220510/bulorussiya-1787763420.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, министерство обороны белоруссии