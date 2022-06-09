https://ria.ru/20220609/granata-1794374164.html
У станции метро "Парк Победы" в Москве нашли предмет, похожий на гранату
У станции метро "Парк Победы" в Москве нашли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 09.06.2022
У станции метро "Парк Победы" в Москве нашли предмет, похожий на гранату
Предмет, похожий на гранату, обнаружен в районе станции метро "Парк Победы" в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:45
2022-06-09T18:45
2022-06-09T19:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предмет, похожий на гранату, обнаружен в районе станции метро "Парк Победы" в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предмет, похожий на гранату. Сейчас место оцеплено, ждут специалистов", - сказал собеседник агентства.Столичный дептранс в Telegram-канале сообщил, что станция "Парк Победы" Арбатско-Покровской (3) и Солнцевской (8А) линий работает в штатном режиме. "Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает", - подчеркнули в департаменте.
https://ria.ru/20220506/snaryad-1787223979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва
18:45 09.06.2022 (обновлено: 19:50 09.06.2022)
У станции метро "Парк Победы" в Москве нашли предмет, похожий на гранату
В районе станции метро "Парк Победы" в Москве нашли предмет, похожий на гранату
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предмет, похожий на гранату, обнаружен в районе станции метро "Парк Победы" в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Предмет, похожий на гранату. Сейчас место оцеплено, ждут специалистов", - сказал собеседник агентства.
Столичный дептранс в Telegram-канале сообщил, что станция "Парк Победы" Арбатско-Покровской (3) и Солнцевской (8А) линий работает в штатном режиме. "Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает", - подчеркнули в департаменте.