https://ria.ru/20220609/granata-1794374164.html

У станции метро "Парк Победы" в Москве нашли предмет, похожий на гранату

У станции метро "Парк Победы" в Москве нашли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 09.06.2022

У станции метро "Парк Победы" в Москве нашли предмет, похожий на гранату

Предмет, похожий на гранату, обнаружен в районе станции метро "Парк Победы" в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:45

2022-06-09T18:45

2022-06-09T19:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предмет, похожий на гранату, обнаружен в районе станции метро "Парк Победы" в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предмет, похожий на гранату. Сейчас место оцеплено, ждут специалистов", - сказал собеседник агентства.Столичный дептранс в Telegram-канале сообщил, что станция "Парк Победы" Арбатско-Покровской (3) и Солнцевской (8А) линий работает в штатном режиме. "Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает", - подчеркнули в департаменте.

https://ria.ru/20220506/snaryad-1787223979.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва