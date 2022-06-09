https://ria.ru/20220609/gospremiya-1794195964.html

Госпремию по науке присудили за новый метод выявления болезней

Госпремию по науке присудили за новый метод выявления болезней - РИА Новости, 09.06.2022

Госпремию по науке присудили за новый метод выявления болезней

Государственная премия России по науке и технологиям за 2021 год присуждена российским специалистам из разных областей - за новый метод выявления разных... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:42

2022-06-09T11:42

2022-06-09T12:12

наука

наука

россия

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная премия России по науке и технологиям за 2021 год присуждена российским специалистам из разных областей - за новый метод выявления разных болезней на ранней стадии, за строительство уникальных архитектурных объектов и за создание основ национальной программы по профилактике смертности от разных причин, в том числе от алкоголизма.Имена лауреатов, удостоенных премии в соответствии с указом президента России, огласил ректор МГУ имени Ломоносова академик Виктор Садовничий в четверг на пресс-конференции в Москве.Согласно указу, премией отмечены академики Александр Арчаков и Андрей Лисица. Арчаков является научным руководителем, а Лисица - главным научным сотрудником Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени Ореховича. Они внесли большой вклад в расшифровку протеома человека (всех белковых молекул), что позволило разработать новый метод выявления разных болезней на ранних стадиях.Лауреатом Госпремии стал главный конструктор, заместитель генерального директора ЗАО "Городской проектный институт жилых и общественных зданий" Владимир Травуш.Он награжден за результаты, позволившие получить прорывные технологии в высотном строительстве. Травуш участвовал в 70 крупных проектов, в том числе таких Останкинская телевизионная башня, Олимпийский дворец спорта "Динамо" в Москве, Музей Хо Ши Мина в Ханое, административное здание "Башня-2000" в комплексе ММДЦ "Москва-Сити", здание "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге.Премии также удостоены медики - Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев. Они удостоены награды за разработку и внедрение технологий, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, в том числе от алкоголизма, и легших в основу соответствующей госпрограммы.

https://ria.ru/20220602/bfu-1792121977.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

наука, россия, мгу имени м. в. ломоносова