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Госпремию по науке присудили за новый метод выявления болезней - РИА Новости, 09.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220609/gospremiya-1794195964.html
Госпремию по науке присудили за новый метод выявления болезней
Госпремию по науке присудили за новый метод выявления болезней - РИА Новости, 09.06.2022
Госпремию по науке присудили за новый метод выявления болезней
Государственная премия России по науке и технологиям за 2021 год присуждена российским специалистам из разных областей - за новый метод выявления разных... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:42
2022-06-09T12:12
наука
наука
россия
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная премия России по науке и технологиям за 2021 год присуждена российским специалистам из разных областей - за новый метод выявления разных болезней на ранней стадии, за строительство уникальных архитектурных объектов и за создание основ национальной программы по профилактике смертности от разных причин, в том числе от алкоголизма.Имена лауреатов, удостоенных премии в соответствии с указом президента России, огласил ректор МГУ имени Ломоносова академик Виктор Садовничий в четверг на пресс-конференции в Москве.Согласно указу, премией отмечены академики Александр Арчаков и Андрей Лисица. Арчаков является научным руководителем, а Лисица - главным научным сотрудником Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени Ореховича. Они внесли большой вклад в расшифровку протеома человека (всех белковых молекул), что позволило разработать новый метод выявления разных болезней на ранних стадиях.Лауреатом Госпремии стал главный конструктор, заместитель генерального директора ЗАО "Городской проектный институт жилых и общественных зданий" Владимир Травуш.Он награжден за результаты, позволившие получить прорывные технологии в высотном строительстве. Травуш участвовал в 70 крупных проектов, в том числе таких Останкинская телевизионная башня, Олимпийский дворец спорта "Динамо" в Москве, Музей Хо Ши Мина в Ханое, административное здание "Башня-2000" в комплексе ММДЦ "Москва-Сити", здание "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге.Премии также удостоены медики - Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев. Они удостоены награды за разработку и внедрение технологий, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, в том числе от алкоголизма, и легших в основу соответствующей госпрограммы.
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наука, россия, мгу имени м. в. ломоносова
11:42 09.06.2022 (обновлено: 12:12 09.06.2022)
 
Госпремию по науке присудили за новый метод выявления болезней

Ректор МГУ: госпремию по науке присудили за новый выявления болезней на ранней стадии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная премия России по науке и технологиям за 2021 год присуждена российским специалистам из разных областей - за новый метод выявления разных болезней на ранней стадии, за строительство уникальных архитектурных объектов и за создание основ национальной программы по профилактике смертности от разных причин, в том числе от алкоголизма.
Имена лауреатов, удостоенных премии в соответствии с указом президента России, огласил ректор МГУ имени Ломоносова академик Виктор Садовничий в четверг на пресс-конференции в Москве.
Согласно указу, премией отмечены академики Александр Арчаков и Андрей Лисица. Арчаков является научным руководителем, а Лисица - главным научным сотрудником Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени Ореховича. Они внесли большой вклад в расшифровку протеома человека (всех белковых молекул), что позволило разработать новый метод выявления разных болезней на ранних стадиях.
Лауреатом Госпремии стал главный конструктор, заместитель генерального директора ЗАО "Городской проектный институт жилых и общественных зданий" Владимир Травуш.
Он награжден за результаты, позволившие получить прорывные технологии в высотном строительстве. Травуш участвовал в 70 крупных проектов, в том числе таких Останкинская телевизионная башня, Олимпийский дворец спорта "Динамо" в Москве, Музей Хо Ши Мина в Ханое, административное здание "Башня-2000" в комплексе ММДЦ "Москва-Сити", здание "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге.
Премии также удостоены медики - Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев. Они удостоены награды за разработку и внедрение технологий, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, в том числе от алкоголизма, и легших в основу соответствующей госпрограммы.
Тромб - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 09:00Наука
Ученые приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза
 
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