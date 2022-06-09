Рейтинг@Mail.ru
Семье волгоградского офицера, погибшего на Украине, вручили звезду Героя - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/geroy-1794377499.html
Семье волгоградского офицера, погибшего на Украине, вручили звезду Героя
Семье волгоградского офицера, погибшего на Украине, вручили звезду Героя - РИА Новости, 09.06.2022
Семье волгоградского офицера, погибшего на Украине, вручили звезду Героя
Семье подполковника Вадима Герасимова из Волгоградской области, погибшего в ходе военной операции на Украине, вручили звезду Героя России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:52
2022-06-09T18:52
специальная военная операция на украине
общество
россия
волгоградская область
котельниково
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_0:216:3057:1935_1920x0_80_0_0_12e778f826a0e60a5a8e27f6d315b497.jpg
ВОЛГОГРАД, 9 июн - РИА Новости. Семье подполковника Вадима Герасимова из Волгоградской области, погибшего в ходе военной операции на Украине, вручили звезду Героя России, сообщил РИА Новости военный комиссар региона Андрей Летунов.По информации администрации Котельниковского района, в четверг в городе Котельниково состоялись похороны Герасимова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. По словам Летунова, указом президента Герасимов за проявленные мужество и героизм в бою был представлен к званию Героя России."Звезду Героя России сегодня вручили его супруге. Геройский поступок связан с выполнением боевой задачи, его подразделение взяло рубеж, но попало в окружение. Три дня они отбивались, отбили три контратаки, тем самым обеспечили выход из окружения основных сил ценой своей жизни", - сказал Летунов.Герасимов родился и вырос в Котельниково, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, служил на Кавказе. Последние годы служил в Ленинградской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/portret-1794253352.html
https://ria.ru/20220602/geroy-1792713005.html
россия
волгоградская область
котельниково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_178:0:2845:2000_1920x0_80_0_0_de3297eae1ab519fd6e111e34cf809b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, волгоградская область, котельниково, ситуация в днр и лнр
18:52 09.06.2022
 
Семье волгоградского офицера, погибшего на Украине, вручили звезду Героя

Семье подполковника Герасимова из Волгограда, погибшего на Украине, вручили звезду Героя

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 июн - РИА Новости. Семье подполковника Вадима Герасимова из Волгоградской области, погибшего в ходе военной операции на Украине, вручили звезду Героя России, сообщил РИА Новости военный комиссар региона Андрей Летунов.
По информации администрации Котельниковского района, в четверг в городе Котельниково состоялись похороны Герасимова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. По словам Летунова, указом президента Герасимов за проявленные мужество и героизм в бою был представлен к званию Героя России.
Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 14:01Специальная военная операция на Украине
Портрет погибшего в спецоперации Героя России появился на доме в Волгограде
"Звезду Героя России сегодня вручили его супруге. Геройский поступок связан с выполнением боевой задачи, его подразделение взяло рубеж, но попало в окружение. Три дня они отбивались, отбили три контратаки, тем самым обеспечили выход из окружения основных сил ценой своей жизни", - сказал Летунов.
Герасимов родился и вырос в Котельниково, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, служил на Кавказе. Последние годы служил в Ленинградской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Генерал-майор авиации Канамат Боташев - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 18:18Специальная военная операция на Украине
Генерал-майора авиации Боташева посмертно удостоили звания Героя России
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВолгоградская областьКотельниковоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала