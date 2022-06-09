https://ria.ru/20220609/geroy-1794377499.html

Семье волгоградского офицера, погибшего на Украине, вручили звезду Героя

Семье волгоградского офицера, погибшего на Украине, вручили звезду Героя - РИА Новости, 09.06.2022

Семье волгоградского офицера, погибшего на Украине, вручили звезду Героя

Семье подполковника Вадима Герасимова из Волгоградской области, погибшего в ходе военной операции на Украине, вручили звезду Героя России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:52

2022-06-09T18:52

2022-06-09T18:52

специальная военная операция на украине

общество

россия

волгоградская область

котельниково

ситуация в днр и лнр

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ВОЛГОГРАД, 9 июн - РИА Новости. Семье подполковника Вадима Герасимова из Волгоградской области, погибшего в ходе военной операции на Украине, вручили звезду Героя России, сообщил РИА Новости военный комиссар региона Андрей Летунов.По информации администрации Котельниковского района, в четверг в городе Котельниково состоялись похороны Герасимова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. По словам Летунова, указом президента Герасимов за проявленные мужество и героизм в бою был представлен к званию Героя России."Звезду Героя России сегодня вручили его супруге. Геройский поступок связан с выполнением боевой задачи, его подразделение взяло рубеж, но попало в окружение. Три дня они отбивались, отбили три контратаки, тем самым обеспечили выход из окружения основных сил ценой своей жизни", - сказал Летунов.Герасимов родился и вырос в Котельниково, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, служил на Кавказе. Последние годы служил в Ленинградской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/portret-1794253352.html

https://ria.ru/20220602/geroy-1792713005.html

россия

волгоградская область

котельниково

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, волгоградская область, котельниково, ситуация в днр и лнр