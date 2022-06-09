Семье волгоградского офицера, погибшего на Украине, вручили звезду Героя
Семье подполковника Герасимова из Волгограда, погибшего на Украине, вручили звезду Героя
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 июн - РИА Новости. Семье подполковника Вадима Герасимова из Волгоградской области, погибшего в ходе военной операции на Украине, вручили звезду Героя России, сообщил РИА Новости военный комиссар региона Андрей Летунов.
По информации администрации Котельниковского района, в четверг в городе Котельниково состоялись похороны Герасимова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. По словам Летунова, указом президента Герасимов за проявленные мужество и героизм в бою был представлен к званию Героя России.
"Звезду Героя России сегодня вручили его супруге. Геройский поступок связан с выполнением боевой задачи, его подразделение взяло рубеж, но попало в окружение. Три дня они отбивались, отбили три контратаки, тем самым обеспечили выход из окружения основных сил ценой своей жизни", - сказал Летунов.
Герасимов родился и вырос в Котельниково, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, служил на Кавказе. Последние годы служил в Ленинградской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.