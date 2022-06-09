https://ria.ru/20220609/gerasimov-1794338512.html
Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине
Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию на Украине и в странах Сахеля с начальником штаба Вооруженных сил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:00
2022-06-09T17:00
2022-06-09T17:04
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
генштаб вс россии
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию на Украине и в странах Сахеля с начальником штаба Вооруженных сил Франции армейским генералом Тьерри Бюркаром, сообщили в четверг в Минобороны России."Девятого июня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова и начальника штаба Вооруженных сил Французской Республики армейского генерала Тьерри Бюркара. В ходе переговоров обсуждена ситуация на Украине. Также состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Сахеля", - рассказали в российском военном ведомстве журналистам.Другие детали не приводятся.
https://ria.ru/20220519/pentagon-1789583147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, генштаб вс россии, украина, вооруженные силы рф
17:00 09.06.2022 (обновлено: 17:04 09.06.2022)
Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине
Глава генштаба ВС Герасимов обсудил с французским коллегой Бюркаром ситуацию на Украине