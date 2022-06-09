https://ria.ru/20220609/gerasimov-1794338512.html

Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине

Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.06.2022

Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию на Украине и в странах Сахеля с начальником штаба Вооруженных сил... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:00

2022-06-09T17:00

2022-06-09T17:04

министерство обороны рф (минобороны рф)

валерий герасимов

генштаб вс россии

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию на Украине и в странах Сахеля с начальником штаба Вооруженных сил Франции армейским генералом Тьерри Бюркаром, сообщили в четверг в Минобороны России."Девятого июня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова и начальника штаба Вооруженных сил Французской Республики армейского генерала Тьерри Бюркара. В ходе переговоров обсуждена ситуация на Украине. Также состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Сахеля", - рассказали в российском военном ведомстве журналистам.Другие детали не приводятся.

https://ria.ru/20220519/pentagon-1789583147.html

украина

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министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, генштаб вс россии, украина, вооруженные силы рф