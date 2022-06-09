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Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
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Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине
Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию на Украине и в странах Сахеля с начальником штаба Вооруженных сил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:00
2022-06-09T17:04
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
генштаб вс россии
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию на Украине и в странах Сахеля с начальником штаба Вооруженных сил Франции армейским генералом Тьерри Бюркаром, сообщили в четверг в Минобороны России."Девятого июня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова и начальника штаба Вооруженных сил Французской Республики армейского генерала Тьерри Бюркара. В ходе переговоров обсуждена ситуация на Украине. Также состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Сахеля", - рассказали в российском военном ведомстве журналистам.Другие детали не приводятся.
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министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, генштаб вс россии, украина, вооруженные силы рф
17:00 09.06.2022 (обновлено: 17:04 09.06.2022)
 
Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине

Глава генштаба ВС Герасимов обсудил с французским коллегой Бюркаром ситуацию на Украине

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию на Украине и в странах Сахеля с начальником штаба Вооруженных сил Франции армейским генералом Тьерри Бюркаром, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Девятого июня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова и начальника штаба Вооруженных сил Французской Республики армейского генерала Тьерри Бюркара. В ходе переговоров обсуждена ситуация на Украине. Также состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Сахеля", - рассказали в российском военном ведомстве журналистам.
Другие детали не приводятся.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председателя комитета начальников штабов ВС США Марк Милли - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Валерий ГерасимовГенштаб ВС РоссииУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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