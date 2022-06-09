https://ria.ru/20220609/gazirovka-1794135167.html
Исследование: россияне стали предпочитать отечественную газировку
Исследование: россияне стали предпочитать отечественную газировку - РИА Новости, 09.06.2022
Исследование: россияне стали предпочитать отечественную газировку
Средний чек россиян на покупку соков и прохладительных напитков за год вырос более чем на треть, при этом потребители стали отдавать предпочтение продукции... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T03:19
2022-06-09T03:19
2022-06-09T03:19
экономика
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Средний чек россиян на покупку соков и прохладительных напитков за год вырос более чем на треть, при этом потребители стали отдавать предпочтение продукции отечественных брендов, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средний чек покупки (соков и прохладительных напитков - ред.) в начале июня - 187 рублей, на 34% выше, чем в прошлом году, и на 4% выше, чем в мае. В топ-продаж начала июня вошли соки и газированные напитки, квас отечественных брендов в таре по 2 литра и 0,5 литра. При этом в мае и в прошлом году в топе продаж были газированные напитки зарубежных брендов", - выяснили аналитики.Эксперты "Чек Индекса" полагают, что интерес к отечественным напиткам может быть связан с увеличением маркетинговых активностей отечественных производителей, которые стремятся использовать сложившуюся обстановку в целях расширения каналов дистрибуции и развития ассортимента.В этом году из-за прохладного мая в центральных регионах страны реализация такой сезонной продукции за последний весенний месяц была заметно ниже, чем в прошлом. В июне - с наступлением солнечных дней - картина начала меняться в лучшую сторону, заключили авторы исследования.
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экономика, россия
Исследование: россияне стали предпочитать отечественную газировку
Исследование "Чек Индекс": россияне стали предпочитать отечественную газировку зарубежной
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Средний чек россиян на покупку соков и прохладительных напитков за год вырос более чем на треть, при этом потребители стали отдавать предпочтение продукции отечественных брендов, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Средний чек покупки (соков и прохладительных напитков - ред.) в начале июня - 187 рублей, на 34% выше, чем в прошлом году, и на 4% выше, чем в мае. В топ-продаж начала июня вошли соки и газированные напитки, квас отечественных брендов в таре по 2 литра и 0,5 литра. При этом в мае и в прошлом году в топе продаж были газированные напитки зарубежных брендов", - выяснили аналитики.
Эксперты "Чек Индекса" полагают, что интерес к отечественным
напиткам может быть связан с увеличением маркетинговых активностей отечественных производителей, которые стремятся использовать сложившуюся обстановку в целях расширения каналов дистрибуции и развития ассортимента.
В этом году из-за прохладного мая в центральных регионах страны реализация такой сезонной продукции за последний весенний месяц была заметно ниже, чем в прошлом. В июне - с наступлением солнечных дней - картина начала меняться в лучшую сторону, заключили авторы исследования.