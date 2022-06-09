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Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2022
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Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков
Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2022
Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:36
2022-06-09T13:36
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа и новых отключений не планируется - те, кто сейчас получает газ, уже работают по новой системе."Уже отключены, да", - сказал Песков журналистам на вопрос об оплате газа по новым правилам и об отключении не согласившихся с новыми правилами потребителей.Также Песков рассказал, планируются ли новые отключения."Нет, система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России", - ответил он на вопрос, не будет ли новых отключений.
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экономика, россия, дмитрий песков
13:36 09.06.2022
 
Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков

Песков: отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены от поставок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа и новых отключений не планируется - те, кто сейчас получает газ, уже работают по новой системе.
"Уже отключены, да", - сказал Песков журналистам на вопрос об оплате газа по новым правилам и об отключении не согласившихся с новыми правилами потребителей.
Также Песков рассказал, планируются ли новые отключения.
"Нет, система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России", - ответил он на вопрос, не будет ли новых отключений.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
09:03
Поставки газа по "Северному потоку" снижены из-за техработ
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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