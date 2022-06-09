https://ria.ru/20220609/gaz-1794244298.html
Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков
Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2022
Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:36
2022-06-09T13:36
2022-06-09T13:36
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа и новых отключений не планируется - те, кто сейчас получает газ, уже работают по новой системе."Уже отключены, да", - сказал Песков журналистам на вопрос об оплате газа по новым правилам и об отключении не согласившихся с новыми правилами потребителей.Также Песков рассказал, планируются ли новые отключения."Нет, система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России", - ответил он на вопрос, не будет ли новых отключений.
https://ria.ru/20220609/gazoprovod-1794151799.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков
Песков: отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены от поставок
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа и новых отключений не планируется - те, кто сейчас получает газ, уже работают по новой системе.
"Уже отключены, да", - сказал Песков
журналистам на вопрос об оплате газа по новым правилам и об отключении не согласившихся с новыми правилами потребителей.
Также Песков рассказал, планируются ли новые отключения.
"Нет, система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России", - ответил он на вопрос, не будет ли новых отключений.