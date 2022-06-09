https://ria.ru/20220609/gaz-1794244298.html

Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков

Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2022

Отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:36

2022-06-09T13:36

2022-06-09T13:36

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа и новых отключений не планируется - те, кто сейчас получает газ, уже работают по новой системе."Уже отключены, да", - сказал Песков журналистам на вопрос об оплате газа по новым правилам и об отключении не согласившихся с новыми правилами потребителей.Также Песков рассказал, планируются ли новые отключения."Нет, система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России", - ответил он на вопрос, не будет ли новых отключений.

https://ria.ru/20220609/gazoprovod-1794151799.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков