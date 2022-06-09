https://ria.ru/20220609/finansirovanie-1794208547.html
МСП Банк профинансировал по госпрограмме производителя нейротехнологий
МСП Банк профинансировал по госпрограмме производителя нейротехнологий - РИА Новости, 09.06.2022
МСП Банк профинансировал по госпрограмме производителя нейротехнологий
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредит на 25 млн рублей производителю нейротехнологий компании "Лаборатория знаний", сообщает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:09
2022-06-09T12:09
2022-06-09T14:47
мсп банк
петр засельский
новости компаний - экономика
корпорация мсп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_14c2221722f0a1d041aa6ab9634f1b7f.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредит на 25 млн рублей производителю нейротехнологий компании "Лаборатория знаний", сообщает пресс-служба банка.Эти средства будут направлены на финансирование расходов по разработке комплексного проекта.Компания "Лаборатория знаний" специализируется на разработке компьютерных программ и приложений. Финансирование субъекту предоставлено на 24 месяца в рамках программы правительства РФ "Взлет – от стартапа до IPO".В 2017 году специалисты "Лаборатории знаний" разработали продукт Neuro Angel – нейроплатформу для повышения продуктивности интеллектуальной деятельности человека и команд.Эта платформа определяет психоэмоциональное состояние человека на основе интерпретации сигналов мозга, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Опираясь на полученные данные, "Лаборатория знаний" предлагает продукты для HR (в части подбора и развития персонала), образования (для улучшения передачи знаний), усиление проектных команд (персональные рекомендации для повышения продуктивности через подбор оптимальной рабочей команды, составление оптимального расписания задач в календаре, исходя из ваших целей на год, компетенций и развития навыка саморегуляции) и другие решения, где интеллектуальная деятельность является важным элементом для бизнеса.
https://ria.ru/20220511/fermerskielavki-1787893403.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_3c3ef568cc7868af5755186433228144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, петр засельский, новости компаний - экономика, корпорация мсп
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредит на 25 млн рублей производителю нейротехнологий компании "Лаборатория знаний", сообщает пресс-служба банка.
Эти средства будут направлены на финансирование расходов по разработке комплексного проекта.
Компания "Лаборатория знаний" специализируется на разработке компьютерных программ и приложений. Финансирование субъекту предоставлено на 24 месяца в рамках программы правительства РФ
"Взлет – от стартапа до IPO".
"Ставка по этой программе составляет 3% годовых. Эту программу, напомню, разработали специально для поддержки высокотехнологичных организаций из числа малых и средних предприятий. Отмечу также, что данный продукт есть только в нашем банке", – сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский
.
В 2017 году специалисты "Лаборатории знаний" разработали продукт Neuro Angel – нейроплатформу для повышения продуктивности интеллектуальной деятельности человека и команд.
Эта платформа определяет психоэмоциональное состояние человека на основе интерпретации сигналов мозга, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Опираясь на полученные данные, "Лаборатория знаний" предлагает продукты для HR (в части подбора и развития персонала), образования (для улучшения передачи знаний), усиление проектных команд (персональные рекомендации для повышения продуктивности через подбор оптимальной рабочей команды, составление оптимального расписания задач в календаре, исходя из ваших целей на год, компетенций и развития навыка саморегуляции) и другие решения, где интеллектуальная деятельность является важным элементом для бизнеса.