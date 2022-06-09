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МСП Банк профинансировал по госпрограмме производителя нейротехнологий - РИА Новости, 09.06.2022
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МСП Банк профинансировал по госпрограмме производителя нейротехнологий
МСП Банк профинансировал по госпрограмме производителя нейротехнологий - РИА Новости, 09.06.2022
МСП Банк профинансировал по госпрограмме производителя нейротехнологий
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредит на 25 млн рублей производителю нейротехнологий компании "Лаборатория знаний", сообщает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:09
2022-06-09T14:47
мсп банк
петр засельский
новости компаний - экономика
корпорация мсп
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредит на 25 млн рублей производителю нейротехнологий компании "Лаборатория знаний", сообщает пресс-служба банка.Эти средства будут направлены на финансирование расходов по разработке комплексного проекта.Компания "Лаборатория знаний" специализируется на разработке компьютерных программ и приложений. Финансирование субъекту предоставлено на 24 месяца в рамках программы правительства РФ "Взлет – от стартапа до IPO".В 2017 году специалисты "Лаборатории знаний" разработали продукт Neuro Angel – нейроплатформу для повышения продуктивности интеллектуальной деятельности человека и команд.Эта платформа определяет психоэмоциональное состояние человека на основе интерпретации сигналов мозга, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Опираясь на полученные данные, "Лаборатория знаний" предлагает продукты для HR (в части подбора и развития персонала), образования (для улучшения передачи знаний), усиление проектных команд (персональные рекомендации для повышения продуктивности через подбор оптимальной рабочей команды, составление оптимального расписания задач в календаре, исходя из ваших целей на год, компетенций и развития навыка саморегуляции) и другие решения, где интеллектуальная деятельность является важным элементом для бизнеса.
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мсп банк, петр засельский, новости компаний - экономика, корпорация мсп
12:09 09.06.2022 (обновлено: 14:47 09.06.2022)
 

МСП Банк профинансировал по госпрограмме производителя нейротехнологий

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредит на 25 млн рублей производителю нейротехнологий компании "Лаборатория знаний", сообщает пресс-служба банка.
Эти средства будут направлены на финансирование расходов по разработке комплексного проекта.
Компания "Лаборатория знаний" специализируется на разработке компьютерных программ и приложений. Финансирование субъекту предоставлено на 24 месяца в рамках программы правительства РФ "Взлет – от стартапа до IPO".
"Ставка по этой программе составляет 3% годовых. Эту программу, напомню, разработали специально для поддержки высокотехнологичных организаций из числа малых и средних предприятий. Отмечу также, что данный продукт есть только в нашем банке", – сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
В 2017 году специалисты "Лаборатории знаний" разработали продукт Neuro Angel – нейроплатформу для повышения продуктивности интеллектуальной деятельности человека и команд.
Эта платформа определяет психоэмоциональное состояние человека на основе интерпретации сигналов мозга, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Опираясь на полученные данные, "Лаборатория знаний" предлагает продукты для HR (в части подбора и развития персонала), образования (для улучшения передачи знаний), усиление проектных команд (персональные рекомендации для повышения продуктивности через подбор оптимальной рабочей команды, составление оптимального расписания задач в календаре, исходя из ваших целей на год, компетенций и развития навыка саморегуляции) и другие решения, где интеллектуальная деятельность является важным элементом для бизнеса.
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