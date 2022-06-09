https://ria.ru/20220609/finansirovanie-1794208547.html

МСП Банк профинансировал по госпрограмме производителя нейротехнологий

МСП Банк профинансировал по госпрограмме производителя нейротехнологий - РИА Новости, 09.06.2022

МСП Банк профинансировал по госпрограмме производителя нейротехнологий

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредит на 25 млн рублей производителю нейротехнологий компании "Лаборатория знаний", сообщает... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:09

2022-06-09T12:09

2022-06-09T14:47

мсп банк

петр засельский

новости компаний - экономика

корпорация мсп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_14c2221722f0a1d041aa6ab9634f1b7f.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредит на 25 млн рублей производителю нейротехнологий компании "Лаборатория знаний", сообщает пресс-служба банка.Эти средства будут направлены на финансирование расходов по разработке комплексного проекта.Компания "Лаборатория знаний" специализируется на разработке компьютерных программ и приложений. Финансирование субъекту предоставлено на 24 месяца в рамках программы правительства РФ "Взлет – от стартапа до IPO".В 2017 году специалисты "Лаборатории знаний" разработали продукт Neuro Angel – нейроплатформу для повышения продуктивности интеллектуальной деятельности человека и команд.Эта платформа определяет психоэмоциональное состояние человека на основе интерпретации сигналов мозга, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Опираясь на полученные данные, "Лаборатория знаний" предлагает продукты для HR (в части подбора и развития персонала), образования (для улучшения передачи знаний), усиление проектных команд (персональные рекомендации для повышения продуктивности через подбор оптимальной рабочей команды, составление оптимального расписания задач в календаре, исходя из ваших целей на год, компетенций и развития навыка саморегуляции) и другие решения, где интеллектуальная деятельность является важным элементом для бизнеса.

https://ria.ru/20220511/fermerskielavki-1787893403.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, петр засельский, новости компаний - экономика, корпорация мсп